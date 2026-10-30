Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

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Υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου πρόκειται να χαρίσει για ακόμα μια χρονιά ο Γιάννης Κότσιρας στο κοινό του, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές του κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 5 Δεκεμβρίου.
Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή τους περιοδεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής -που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία- και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, επιστρέφουν στη σκηνή, δίνοντας την υπόσχεση για μοναδικές μουσικές στιγμές και γνήσια ψυχαγωγία.
Μαζί του:
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