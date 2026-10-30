Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπέροχες, μοναδικές μουσικές βραδιές στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου πρόκειται να χαρίσει για ακόμα μια χρονιά ο Γιάννης Κότσιρας στο κοινό του, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές του κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 5 Δεκεμβρίου.

Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή τους περιοδεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής -που φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία- και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, επιστρέφουν στη σκηνή, δίνοντας την υπόσχεση για μοναδικές μουσικές στιγμές και γνήσια ψυχαγωγία.

Μαζί του:

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις: Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Η προπώληση ξεκίνησε

Διαβάστε επίσης:

Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027

Έλεν Μίρεν: Η κοκαΐνη, τα πάρτι και ο λόγος που αποφάσισε να τη σταματήσει

Υπερασπίζεται τον Ράσελ Μπραντ η σύζυγός του: «Είναι εκπληκτικά περιποιητικός σύζυγος»