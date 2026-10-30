Νέα Οδός: Άσκηση Ετοιμότητας και Αποχιονισμού στον Α.Θ.Ε.

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Η Νέα Οδός, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και ενόψει της χειμερινής περιόδου, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 από τις 21:00 έως και τις 03:00, Άσκηση Ετοιμότητας και Αποχιονισμού με την ονομασία «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026», στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Ειδικότερα, για την εκτέλεση του σεναρίου της άσκησης θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός του κλάδου προς Λαμία του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στο ύψος του Η/Κ Αφιδνών (33,765o χλμ), με επανείσοδο των οχημάτων από τον Η/Κ Καπανδριτίου (35,24οχλμ.).

Επιπλέον θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου από το 32,355ο χλμ. έως και το 33,25ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.