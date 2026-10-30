Γλυφάδα: «Είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει» λέει η πρώην σύντροφος του αξιωματικού του Π.Ν. – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

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Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτι και αυτοκίνητα που ανήκουν σε πρώην συντρόφους του, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ωρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος αναζητείται.

Την ίδια ώρα, η πρώην σύντροφός του αποκαλύπτει ότι ο 46χρονος, που τον χαρακτηρίζει ως χειριστικό και καταπιεστικό, την είχε απειλήσει ότι θα την σκοτώσει.

Πατέρας 36χρονης: Υπήρχαν προστριβές, το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά

Ο πατέρας της πρώτης γυναίκας, στη Γλυφάδα, που δέχθηκε την επίθεση, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο διαμέρισμα, τα ξημερώματα. «Στις 2:14 τα ξημερώματα μπαίνει μέσα, με μπλουζάκι με κουκούλα, μαύρη ιατρική μάσκα και γάντια, κρατάει μπετόνι, κρατάει και τα κλειδιά, η κόρη μου έχει αναγνωρίσει το μπρελόκ, πάει να κλείσει την κάμερα στο ισόγειο, δεν τα καταφέρνει, ανεβαίνει με τα πόδια… στις 2:20 περίπου ο ένοικος άλλου διαμερίσματος βγαίνει έξω, χτυπάει την πόρτα και λέει πήρε φωτιά στο σπίτι της αδελφής σου», τονίζει.

Όπως περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας, το ζευγάρι ήταν μαζί δύο χρόνια και το τελευταίο έτος συγκατοικούσαν στο σπίτι της κόρης του. «Προβλήματα δεν μου είχε αναφέρει, μου τα ανέφερε την τελευταία εβδομάδα. Υπήρχαν προστριβές. Στις αρχές Οκτώβρη είχε κάνει δύο χειρονομίες, την απείλησε ότι θα την σκοτώσει, την τράβηξε από τον λαιμό. Κατάφερνε και την έφερνε πάλι στα νερά του. Μετά από πέντε μέρες η κόρη μου του είπε “τέλος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο”. Μένουμε και εμείς στην πολυκατοικία», ανέφερε ο πατέρας της 36χρονης, σημειώνοντας πως ο 46χρονος έλεγε ότι αγαπάει την κόρη του και της ζητούσε να κουβεντιάσουν.

«Έχουν χωρίσει εδώ και μια εβδομάδα η κοπέλα μου μένει στο πάνω διαμέρισμα στην αδελφή της και ο 46χρονος έμενε μόνος του στο κάτω διαμέρισμα. Μου ζήτησε πέντε ημέρες για να τακτοποιήσει τις δουλείες του και να βρει σπίτι. Το Σάββατο θα μου έδινε τα κλειδιά», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ, όπως κατήγγειλε είχε προηγηθεί κι άλλο περιστατικό, προχθές το βράδυ, όταν «έκανε ένα κόλπο και έβαλε καπνό στους πυρανιχτευτές και χτύπαγε σειρήνα, στις 11 το βράδυ. Βγήκαν όλοι έξω. Εκείνος ήταν κάτω και κοίταγε με απάθεια».

Τι λέει η 36χρονη: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η 36χρονη πρώην του αξιωματικού, αναφέροντας αρχικά πως «δεν θέλω να πω πού είμαι, αλλά είμαι ασφαλής».

Περιγράφοντας τα όσα έχουν συμβεί με τον πρώην σύντροφό της, τόνισε ότι «έδειχνε ότι δεν δεχόταν τον χωρισμό. Ήταν καταπιεστικός, χειριστικός. Δύο φορές που είχαμε τσακωθεί με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει και με τράβηξε από την μπλούζα για να με πετάξει κάτω από το κρεβάτι. Αυτό έγινε τον Οκτώβρη».

Το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 46χρονου, ο οποίος αναζητείται για τρία περιστατικά εμπρησμών σε σπίτι και οχήματα, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 46χρονος είναι πρώην σύντροφος τριών γυναικών, που συνδέονται με τα περιστατικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 02:10 ο 46χρονος, ο οποίος είναι στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και προκάλεσε πυρκαγιά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη.

Λίγη λεπτά αργότερα ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στα εμπρόσθια μέρη τους. Το ένα αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονη πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη και το άλλο όχημα ανήκει στον νυν σύντροφο της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Για τα περιστατικά διενεργούν έρευνες τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας και Ηρακλείου.

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