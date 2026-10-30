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30.10.2026 09:15

Γλυφάδα: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού έβαλε φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητο της πρώην φίλης του – Έκαψε και το ΙΧ του νέου της συντρόφου

30.10.2026 09:15
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, φέρεται να προκάλεσε εμπρησμούς στο σπίτι και το αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα ο άνδρας έφτασε στην οδό Βυζαντίου, όπου βρίσκεται η κατοικία της πρώην συντρόφου του. Εισήλθε στον χώρο έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη και στουπί και έβαλε φωτιά.

Δεύτερος εμπρησμός σε 15 λεπτά

Μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ο 46χρονος μετέβη στην οδό Νυμφών, όπου φέρεται να έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Το ένα ανήκε σε μια άλλη πρώην σύντροφό του και το δεύτερο στον νυν σύντροφό της.

Και στα δύο σημεία κλήθηκε η Πυροσβεστική.

Παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας

Για τα δύο περιστατικά ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Οι αρμόδιες αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη τον 46χρονο αξιωματικό. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.

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