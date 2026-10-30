Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, κλειστές 3ης Σεπτεμβρίου, Βερνανζέρου και Σατωβριάνδου

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Απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της αστυνομίας πραγματοποιεί έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, ένα χαρτοκιβώτιο.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τρεις δρόμους της περιοχής. Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας, η οδός Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους, και η οδός Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τις συγκεκριμένες διαδρομές, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αντικειμένου και να αποκατασταθεί η κανονική κυκλοφορία.

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