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30.10.2026 10:36

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξέσπασε μπροστά στις κάμερες – «Δεν σας επιτρέπω, είμαι κι εγώ άνθρωπος» (Video)

30.10.2026 10:36
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Για τη νέα αγωγή – μαμούθ που κατέθεσε σε βάρος της η Έλενα Χριστοπούλου, στη σκιά της εν εξελίξει νομικής τους διαμάχης, κλήθηκε να απαντήσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την παρουσιάστρια να χάνει την ψυχραιμία της, ξεσπώντας μπροστά στις κάμερες.

«Υπάρχει μία πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια για αυτό το θέμα. Κάτι άλλο;» είπε αρχικά, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή της απέναντι στους δημοσιογράφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν για την εν λόγω υπόθεση.

«Όσες φορές και να με ρωτήσετε για τα δικαστικά, η μόνη απάντηση που θα παίρνετε θα είναι “σας ευχαριστώ”. Είμαι επιλεκτική στη ζωή μου, κάνω παρέα με ανθρώπους που ταιριάζω. Δίνω πάρα πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους, πιστεύω σε αυτές αλλά υπάρχουν και στιγμές που οι ευκαιρίες τελειώνουν και προχωράς στο δια ταύτα. Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο πρέπει να το πω. Καθένας μπορεί να λέει και διαδίδει ό,τι θέλει, τα πάντα είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όταν στη συνέχεια δημοσιογράφος ρώτησε αν η υπόθεσή της μπορεί να παραλληλιστεί με τη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξέσπασε:

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη Δικαιοσύνη και όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη Δικαιοσύνη. Δεν σας επιτρέπω να παραλληλίζεται την υπόθεσή μου με καμιά άλλη! Μη με συγχέεται με τίποτα άλλο! Είμαι εδώ κυρία και σας μιλάω πάντα! Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, παιδιά! Είμαι κι εγώ άνθρωπος!» είπε, εμφανώς ενοχλημένη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:37
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