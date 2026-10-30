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30.10.2026 08:42

Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δεν θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της τηλεόρασης – Ανέχτηκα πάρα πολλές συμπεριφορές»

30.10.2026 08:42
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Για τη φετινή απουσία της από την τηλεόραση μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια απόλυτα συνειδητή επιλογή καθώς αρνείται, πια, να αποτελεί κομμάτι ενός μέσου που δεν νιώθει ότι την εκφράζει.

Σε συνέντευξή της στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, η δημοσιογράφος αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι «ανέχτηκε πολλές συμπεριφορές» -όπως χαρακτηριστικά είπε- κυρίως από παρουσιαστές και παρουσιάστριες.

«Φέτος, κατ’ επιλογήν, δεν θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της τηλεόρασης και αυτού που έκανα. Φέρω και ‘γω μερίδιο ευθύνης γιατί συνειδητά ήμουν σε κάποιες εκπομπές και ήμουν κομμάτι όλης αυτής της εικόνας, όσο κι αν σε κάποιες στιγμές έκανα και τις μεταγραφές μου, συζητούσα, αποδεχόμουν τους όρους και συνυπήρχα και συνέδραμα σε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Ανέχτηκα και πάρα πολλές συμπεριφορές κυρίως από παρουσιαστές, ή παρουσιάστριες για να μην το προσωποποιήσω» είπε αρχικά.

Αναφερόμενη, γενικότερα, στο Μέσο τόνισε ότι ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση όσο παλαιότερα, κυρίως στην πρωινή ζώνη.

«Νομίζω ότι το μέσο δεν έχει τόση δύναμη, είναι όλο ένα ψέμα. Αν δείτε για τι αριθμό τηλεθεατών μιλάμε, τότε θα καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση το πρωί. Μιλάμε για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Και μιλάμε για απειροελάχιστες διαφορές που δεν δικαιολογούν όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς, που γίνονται κάθε δεύτερη μέρα με δελτία τύπου και αναρτήσεις. Απορώ με την ανοχή και την επιμονή πολλών σταθμών να φιλοξενούν εκπομπές που κάθε χρόνο δημιουργούν τα ίδια προβλήματα και δεν καταφέρνουν να αφήσουν και ένα αποτύπωμα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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