Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027

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Συναυλία του David Bowie από το 1978 με τίτλο «Stage» πρόκειται να προβληθεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους το 2027 ως μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Brett Morgen.

Το θέαμα αναμένεται να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ δημιουργείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα David Bowie και τον Brett Morgen.

Legendary unseen 1978 @DavidBowieReal concert ‘Stage’ to hit arenas as “global immersive experience”, made with Brett Morgen – the world premiere will be held next February in association with the 77th Berlin Film Festival https://t.co/jakekrQVg4 — NME (@NME) October 27, 2026

Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα βασιστεί σε αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο αποτυπώνει τη συναυλία του καλλιτέχνη στο Earl’s Court του Λονδίνου, το 1978.

Η συγκεκριμένη συναυλία -που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage»- πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για το εμβληματικό άλμπουμ του Bowie, «Heroes» και παρέμενε ανέγγιχτη στα αρχεία του αείμνηστου David Bowie για σχεδόν 50 χρόνια.

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