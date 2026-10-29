Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027

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Συναυλία του David Bowie από το 1978 με τίτλο «Stage» πρόκειται να προβληθεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους το 2027 ως μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Brett Morgen.
Το θέαμα αναμένεται να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ δημιουργείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα David Bowie και τον Brett Morgen.
Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα βασιστεί σε αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο αποτυπώνει τη συναυλία του καλλιτέχνη στο Earl’s Court του Λονδίνου, το 1978.
Η συγκεκριμένη συναυλία -που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage»- πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού για το εμβληματικό άλμπουμ του Bowie, «Heroes» και παρέμενε ανέγγιχτη στα αρχεία του αείμνηστου David Bowie για σχεδόν 50 χρόνια.
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