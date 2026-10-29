Η 18χρονη Στρατουδάκη έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών

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Η Μαρία Στρατουδάκη ξεχώρισε για ακόμη μία φορά με τις επιδόσεις της, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών ανδρών-γυναικών, που διεξάγεται στο Νίνγκμπο της Κίνας. Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 191 κιλά στο σύνολο της κατηγορίας των 53 κιλών, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διοργάνωση σήκωσε 86 κιλά στο αρασέ και 105 κιλά στο επολέ ζετέ, ισοφαρίζοντας τα πανελλήνια ρεκόρ που κατείχε ήδη στις δύο κινήσεις. Παράλληλα, βελτίωσε κατά ένα κιλό την προηγούμενη κορυφαία επίδοσή της στο σύνολο.

Στο αρασέ, η αθλήτρια του Στέλιου Γιορνταμιλάκη ξεκίνησε επιτυχημένα στα 82 κιλά. Ακολούθησε αποτυχημένη προσπάθεια στα 84 κιλά, όμως κατάφερε να σηκώσει τα 86 κιλά στην τρίτη της προσπάθεια, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει στις 2 Μαΐου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων.

Στο επολέ ζετέ, η Στρατουδάκη δεν κατάφερε να σηκώσει τα 103 κιλά στην πρώτη προσπάθεια, αλλά επανήλθε δυναμικά και σήκωσε επιτυχώς τα 105 κιλά στη δεύτερη. Στην τρίτη προσπάθεια επιχείρησε τα 107 κιλά, χωρίς να τα καταφέρει. Η επίδοση των 105 κιλών ισοφάρισε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει τον Απρίλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γεωργίας.

Με τα 191 κιλά στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 190 κιλών, το οποίο είχε καταγράψει στις 12 Οκτωβρίου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στο Δυρράχιο. Εκεί είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια.

Μετά την ολοκλήρωση του Β΄ γκρουπ της κατηγορίας, η Στρατουδάκη βρισκόταν στην 6η θέση στο αρασέ, στη 13η στο επολέ ζετέ και στην 8η στο σύνολο. Με την ολοκλήρωση και του Α΄ γκρουπ, κατέλαβε τελικά τη 16η θέση στο σύνολο, όντας παράλληλα η δεύτερη νεότερη αθλήτρια της κατηγορίας.

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