Basketgate: Μπορεί να φτάσει η έρευνα για την «παράγκα» διαιτητών και σε αγώνες πρώτης γραμμής;

Takeaways by to pontiki AI Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν φάκελο με 50 στημένα παιχνίδια μπάσκετ, εξετάζοντας παράλληλα την πιθανότητα επέκτασης της έρευνας και σε άλλους αγώνες.

Η έρευνα εστιάζει στο ενδεχόμενο εμπλοκής διαιτητών που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων σε κρίσιμες αναμετρήσεις και τελικούς του πρωταθλήματος την τελευταία πενταετία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διαιτητές, όπως ο Πέτρος Παπαπέτρου και η Βάσω Τσαρούχα, οι οποίοι είχαν οριστεί σε μεγάλο αριθμό τελικών αγώνων κατά την επίμαχη περίοδο.

Ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός έχουν καταγγείλει επανειλημμένα διαιτητικές αποφάσεις, ενώ η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δεχόταν κριτική για τις επιλογές ορισμού των διαιτητών σε σημαντικά παιχνίδια.

Η δικαστική έρευνα παραμένει ανοιχτή, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η δράση των εμπλεκόμενων προσώπων επηρέασε το αποτέλεσμα αγώνων υψηλής σημασίας και τελικών της διοργάνωσης.

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Ένα ερώτημα πλανιέται πάνω από το ελληνικό μπάσκετ και απασχολεί, με τον γνωστό ασύντακτο και συχνά ακραίο τρόπο, τα σόσιαλ μίντια: Η διαιτητική παράγκα, που στήθηκε και… μεγαλούργησε επί Βαγγέλη Λιόλιου και Γιώργου Μαυραγάνη, μέχρι ποιου σημείου έφτασε να επηρεάζει αγώνες και αν, στη συνέχεια των ερευνών, το σκάνδαλο αγγίξει και κορυφαία ματς, ακόμα και τους τελικούς της Greek Basketball League, κατά την τελευταία πενταετία, που εγκαθιδρύθηκε η ελεγχόμενη από τη Δικαιοσύνη διοίκηση.

Η συζήτηση δεν είναι από το πουθενά ούτε εντελώς αδικαιολόγητη. Ήδη οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν φάκελο με 50 στημένα παιχνίδια, έχοντας ανοιχτή την επέκταση και συμπλήρωση αυτού του καταλόγου – εξετάζεται, δηλαδή, να προστεθούν και άλλα ματς.

Παράλληλα, οι δημόσιες καταγγελίες από παράγοντες ή και ομάδες, για διαιτητικές αποφάσεις που επηρέασαν αγώνες κορυφαίων ομάδων του πρωταθλήματος, είναι διατυπωμένες και εν ισχύι όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η διπλή συνθήκη προκαλεί έντονη συζήτηση, εξαιτίας του ακράδαντου γεγονότος ότι εμπλεκόμενοι διαιτητές, όπως ο Πέτρος Παπαπέτρου και η Βάσω Τσαρούχα, σφύριξαν σε κρίσιμα και κορυφαίας αξιολόγησης και σημασίας παιχνίδια και όχι μόνο σχετικά χαμηλότερου επιπέδου, όπως αυτά που είναι στον φάκελο των 50 ελεγχόμενων αγώνων. Το εύλογο ερώτημα, δηλαδή, που προκύπτει από την όλη εξέλιξη είναι «εάν οι διαιτητές και παράγοντες της δικογραφίας που προφυλακίστηκαν ή είναι με βραχιολάκι κατ’ οίκον έστηναν αγώνες διαφόρων κατηγοριών, γιατί να μην το επιχείρησαν και σε κορυφαία παιχνίδια, όπως κρίσιμες αναμετρήσεις ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, play off ή ακόμα και τελικούς της GBL;».

Υπό αυτή την έννοια και χωρίς κατ’ ανάγκην να σημαίνει αυτό κάτι για τις ομάδες ευθέως ή για τους παράγοντες, αφενός η δικαστική έρευνα είναι ανοιχτή για κάθε ενδεχόμενο, αφετέρου η δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση είναι έντονη. Προφανώς, με κεντρικό ερώτημα εάν στους τελικούς της GBL της τελευταίας πενταετίας υπήρξε διαιτητική εύνοια και οτιδήποτε σχετικό.

Ο Παναθηναϊκός BC έχει υπαινιχθεί, αλλά και καταγγείλει διαιτητές για το πώς σφύριζαν κρίσιμους αγώνες αυτά τα χρόνια, ενώ φωνές ακούστηκαν κι από άλλες ομάδες. Κανείς δεν ξεχνά ότι σε αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σύσσωμο το γήπεδο αποδοκίμαζε την Τσαρούχα – η οποία εκκένωσε τελικά τις κερκίδες.

Στη δικογραφία αναφέρεται, μάλιστα, ότι οι σχέσεις Τσαρούχα – ΑΕΚ ήταν… προβληματικές. Υβριστικά συνθήματα κατά της Τσαρούχα ακούστηκαν και σε παιχνίδι του Άρη με το Περιστέρι, το οποίο διακόπηκε για 70΄ πριν ξεκινήσει πάλι, με άδειο γήπεδο. Φασαρία είχε γίνει και σε αγώνα του Προμηθέα με την ΑΕΚ. Συνθήματα για την υπόθεση σε βάρος διαιτητών έχουν ακουστεί και σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά και σε αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, καθώς οπαδοί των γηπεδούχων δεν… άντεχαν τα σφυρίγματά της.

Τι ψάχνουν όλες οι πλευρές, λοιπόν; Να δουν εάν οι διαιτητές που είναι ήδη εμπλεκόμενοι – ή όσοι ίσως βγουν στη συνέχεια από δικογραφίες – στο σκάνδαλο επηρεασμού αγώνων έφτασαν να σφυρίξουν μεροληπτικά και σε παιχνίδια όπως οι τελικοί της GBL.

Δεν περνά, για παράδειγμα, απαρατήρητο ότι στην κορυφή της λίστας με τους τελικούς των τελευταίων πέντε ετών (σφύριξε 10 από τους 21) βρίσκεται ο προφυλακισμένος – και με 820.000 μετρητά στο σπίτι του – Πέτρος Παπαπέτρου.

Ή ότι η Βάσω Τσαρούχα, που βρίσκεται με βραχιολάκι, όχι από αυτά που πουλάνε τα κοσμηματοπωλεία, περιορισμένη στο σπίτι της, σφύριξε 6 τελικούς, ευρισκόμενη στην τρίτη θέση της λίστας, παρότι, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός ζητούσε επιμόνως την εξαίρεσή της.

Προφανώς, η συμμετοχή στους τελικούς από μόνη της δεν σημαίνει κάτι. Ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Αλλά όσο συνεχίζεται η έρευνα και ειδικά για όσους έχουν δει τελικούς αυτών των ετών και έχουν απορίες για πολλά – μα πάρα πολλά – από τα σφυρίγματα και τη συμπεριφορά της διαιτησίας, το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι η ενδελεχής έρευνα, τουλάχιστον για όσα πρόσωπα έχουν σχέση με τη δικογραφία (Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά τώρα και όποιο άλλο βγει ενδεχομένως στην πορεία).

Για την ιστορία, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με τις διαιτησίες και την παρουσία του Γιώργου Πουρσανίδη, ο οποίος θεωρείται ακριβοδίκαιος διαιτητής – η διευκρίνιση γίνεται ειδικά και μόνο για τον συγκεκριμένο ρέφερι, επειδή πήρε κι αυτός πολλούς σχετικά τελικούς τα τελευταία χρόνια – μόνο δύο, πάντως, την τελευταία διετία.

Να σημειωθεί επίσης ότι η διορισμένη από τη διοίκηση Λιόλιου Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας – με επικεφαλής τον ήδη προφυλακισμένο Ηλία Κορομηλά – αγνοούσε διαιτητές που κατά γενική ομολογία είναι ικανότατοι και δεν τους όριζε σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως οι τελικοί. Ή τους εμπιστευόταν ελάχιστα, προτιμώντας την Τσαρούχα και τον Παπαπέτρου, σε αναλογικά περισσότερα ματς απ’ όσα δικαιολογούσε γενικά το δυναμικό των διαιτητών. Ρέφερι όπως οι Τσολάκος, Πιτσίλκας, Αγραφιώτης για παράδειγμα πήραν πολλά λιγότερα παιχνίδια απ’ όσα περίμεναν αντικειμενικοί παρατηρητές και γνώστες της ελληνικής διαιτησίας.

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