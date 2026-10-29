Φασούλας: «Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου»

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Για τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο basketgate μίλησε ο Παναγιώτης Φασούλας, με αφορμή και τη συνέντευξη του νέου προέδρου της ΕΟΚ στο ΕΡΤnews, Άγγελου Παπανικολάου.

Ο Παναγιώτης Φσούλας ανέφερε μεταξύ άλλων «ότι διανύουμε μια σκοτεινή εποχή για το μπάσκετ», ενώ σημείωσε, ότι «με πληροφόρησαν ότι ένας λεγόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας βγήκε στην ΕΡΤ και μιλούσε περί τοξικότητας και ενότητας στο μπάσκετ».

«Βλέπω το αφήγημα δεν έχει αλλάξει από το αφεντικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι «θέλω να επισημάνω στον υπουργό Αθλητισμού ότι η νέα διοίκηση ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι η Εθνική Ομάδα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της αν προχωρήσει η διοίκηση πρωτοδικείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η διοίκηση πρωτοδικείου, αναλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές δαπάνες και έπειτα διερωτήθηκε αν ο κ. Παπανικολάου, εγκαλεί τον ίδιο ότι δεν έχει σχέση με τον χώρο.

«Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα και ήταν επειδή δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο», συμπλήρωσε. Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι το ερώτημα είναι «εάν ο κύριος αυτός είναι συνένοχος ή βλαξ».

Όπως ανέφερε, ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής, «η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου», ενώ αποκάλυψε ότι «διάφορα σωματεία μου μεταφέρουν ότι όλο το σύστημα θα είναι σε λίγες ημέρες και πάλι έξω».

Τέλος, γνωστοποίησε ότι εξετάζει την πιθανότητα να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ. «Οι αθλητές θέλουν να παίξουν μπάσκετ, δεν έχουν άγχος, ποιος θα είναι στην ομοσπονδία», σχολίασε.

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