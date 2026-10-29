MEGA: Ιστορίες αντίστασης από την Κατοχική Αθήνα στο «Mega Stories»

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Είναι γεγονός ότι η ιστορία της κατοχικής Αθήνας, είναι άγνωστη σε πολλούς, εντούτοις βρίσκεται σε κοινή θέα στους δρόμους που διασχίζουμε καθημερινά, σε κτίρια που επιτάχθηκαν από τους κατακτητές, στα υπόγεια όπου σώζονται ακόμη τα τελευταία μηνύματα των κρατουμένων. Για παράδειγμα ο ιστορικός κινηματογράφος Άστυ (οδό Κοραή 4, Αθήνα) βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, δίπλα ακριβώς από τον Χώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944, δηλαδή τα διατηρητέα κρατητήρια της γερμανικής Κομαντατούρ από την περίοδο της Ναζιστικής Κατοχής.

Ακόμη και σήμερα, στους τοίχους των υπόγειων κρατητηρίων της Κοραή 4 είναι ορατά τα χαραγμένα μηνύματα, τα ονόματα και οι ημερομηνίες που άφησαν πίσω τους οι κρατούμενοι.

Η σημερινή εκπομπή «Mega Stories» με προγραμματισμό μετάδοσης στις 00.10 μετασχηματίζεται σε χρονομηχανή που διασχίζει τις εποχές και επιστρέφει στην Αθήνα της ναζιστικής Κατοχής.

Μέσα από ιστορικούς τόπους, οικογενειακά αρχεία και προσωπικές μαρτυρίες, η εκπομπή ανασυνθέτει τη ζωή στην κατεχόμενη πρωτεύουσα και τη δράση της Αντίστασης. Συνοδοιπόρος της Δώρας Αναγνωστοπούλου σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή είναι ο ιστορικός και συγγραφέας, Μενέλαος Χαραλαμπίδης.

Η κάμερα της εκπομπής κατεβαίνει στα υπόγεια της Κοραή 4, τα οποία οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής είχαν μετατρέψει σε κρατητήρια. Στη Μέρλιν 6, όπου βρισκόταν η έδρα της Γκεστάπο στην Αθήνα, η αφήγηση στρέφεται στους ανθρώπους που ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν πριν οδηγηθούν στις φυλακές, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στην εκτέλεση.

Η Λέλα Καραγιάννη, εγγονή και συνονόματη της αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης, μιλά για τη γιαγιά της ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά και ως μητέρα επτά παιδιών που έθεσε το σπίτι και την οικογένειά της στην υπηρεσία της αντιστασιακής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα». Η Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη και βασανίστηκε από τους Γερμανούς και εκτελέστηκε στο Χαϊδάρι, στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.

Ο επιζών του Ολοκαυτώματος, Βενιαμίν Αλμπάλας, θυμάται πώς, μικρό παιδί, αναγκάστηκε να κρυφτεί και να ζήσει με πλαστή ταυτότητα και διαφορετικό όνομα για να σωθεί από τον διωγμό των Εβραίων. Η μαρτυρία του καταγράφει όσα έζησε η εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας, αλλά και τη βοήθεια ανθρώπων που έκρυψαν και προστάτευσαν τους διωκόμενους συμπολίτες τους.

Στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, η Ιωάννα Μιχελάκου αφηγείται την ιστορία του θείου της, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση του ΕΛΑΣ κατά την οποία σκοτώθηκε ο Γερμανός υποστράτηγος Φραντς Κρεχ, στις 27 Απριλίου 1944. Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι γερμανικές αρχές εκτέλεσαν στην Καισαριανή 200 κομμουνιστές κρατουμένους, παρουσιάζοντας την εκτέλεσή τους ως αντίποινο για τον θάνατό του. Ανάμεσά τους ήταν ο Δημήτρης Κυριακούδης από το Σιτοχώρι Σερρών. Ο εγγονός του, που φέρει το ίδιο όνομα, ανασυνθέτει την ιστορία ενός παππού που δεν γνώρισε και μιλά για τον τρόπο, με τον οποίο η απουσία του καθόρισε την οικογένεια στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Ο γαλλογερμανός ιστορικός Βαλεντίν Σνάιντερ, επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μιλά για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200, που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και εξηγεί τι προσθέτουν στα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία για την Πρωτομαγιά του 1944.

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