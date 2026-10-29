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29.10.2026 12:29

ΕΡΤ: «Μαύρη τρύπα» από το ανταποδοτικό τέλος, μέσω των παρόχων ρεύματος

29.10.2026 12:29
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Ποσό 127,1 εκατ. ευρώ από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ εμφανίζεται στις «εκκρεμείς απαιτήσεις» σύμφωνα με την ετήσια (για το 2025) έκθεση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έκανε για λογαριασμό της εταιρεία ορκωτών λογιστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  

Τονίζεται στην αναφορά του ορκωτού λογιστή πως «δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια» για επαλήθευση του ακριβές ποσού από το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο υπολογίστηκε (για το 2025) σε 221 εκατ. ευρώ, καθως η ΕΡΤ «λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου»,  με την επιφύλαξη να επεκτείνεται και στην επάρκεια της σχετικής πρόβλεψης.

Σημειώνεται ότι στις συνολικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται 23,1 εκατ. ευρώ που αφορούν το τελευταίο δίμηνο του 2025, για το οποίο δεν είχαν ακόμη εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις.

Για το ζήτημα πάντως φαίνεται να δρομολογούνται αλλαγές στον τρόπο είσπραξης των ανεξόφλητων ποσών, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προβλέπεται ότι θα αναλάβει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό τις προϋποθέσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. 

Ο σχετικός νόμος(5223/2025)  με εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους, εν τέλει, από την 1η Ιανουαρίου  του 2027 προβλέπει (προηγούμενη ημερομηνία ήταν η 1η Σεπτεμβρίου 2026)  αναλυτικές εκκαθαρίσεις από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα βεβαίωσης των οφειλών από την ΕΡΤ, ώστε να εισπράττονται μέσω της φορολογικής διοίκησης.

Η ΕΡΤ, σύμφωνα με αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις της, βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και υποβολής σχετικών προτάσεων, προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος διαμορφώθηκαν το 2025 σε 221 εκατ. ευρώ, έναντι 228,1 εκατ. ευρώ το 2024. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ υποχώρησε κατά 4,3%, στα 233 εκατ. ευρώ, έναντι 243,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε άλλα, τα καθαρά κέρδη της ΕΡΤ περιορίστηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι 48,7 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 66,7%. Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 260,5 εκατ. ευρώ.

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