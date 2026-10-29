Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου με την ανατολή του ηλίου έως και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026 στις 14:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από το 115,25ο χλμ. έως και το 114,6ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Κάστρου θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Μαρτίνου και θα κατευθύνονται μέσω του παράπλευρου δικτύου προς τον Α/Κ Κάστρου.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από το 115,25ο χλμ. έως και το 113,9ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Κάστρου θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ακραιφνίου, μέσω του παράπλευρου δικτύου.

Φάση Γ: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από το 115,25ο χλμ. έως και το 113,4ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα..

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Δευτέρα με Παρασκευή από την ανατολή έως την δύση του ηλίου

Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.