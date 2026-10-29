Π. Μαρινάκης: Η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και δίκαιη

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«Προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική προστασία των πολιτών με σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα την τελευταία διετία.

Όπως ανέφερε, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει προχωρήσει σε 377 συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συνολικά, 1.679 άτομα κατηγορήθηκαν για αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος, 746 συνελήφθησαν και 225 προφυλακίστηκαν.

«Δεν εφησυχάζουμε. Το εθνικό στοίχημα που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για νομιμότητα παντού απαιτεί συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή εγρήγορση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο δίκαιη».

Βροχοπτώσεις σε Μαγνησία και Σποράδες

Αναφερόμενος στις ισχυρές βροχοπτώσεις της 28ης Οκτωβρίου, κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι καταγράφηκαν αυξήσεις της στάθμης των υδάτων και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν από τους φορείς Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκονταν σε ετοιμότητα από τις 27 Οκτωβρίου.

«Παρόλο που τα ύψη βροχής ήταν πολύ υψηλά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της ΕΜΥ, εντούτοις ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβουν οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως για τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, «πραγματοποιήθηκαν επίσης μεταφορές ατόμων προς ασφαλή σημεία, χωρίς όμως να κινδυνεύσει κανείς».

Ενιαία αξιολόγηση των πανεπιστημίων

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε επίσης τη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

«Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια και μη κρατικά, θα αξιολογούνται με τους ίδιους κανόνες, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η διαφάνεια, η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα των σπουδών δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταυτότητα του Ιδρύματος».

Μετρό και έργα υγείας στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την έναρξη λειτουργίας του μετρό τον Νοέμβριο του 2024 έως το τέλος του 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 28 εκατομμύρια επικυρώσεις, ενώ έως τις 27 Οκτωβρίου 2026 είχαν φτάσει τα 23,2 εκατομμύρια.

Παράλληλα, τα οχήματα που εισέρχονταν καθημερινά στο κέντρο μειώθηκαν κατά 10%, από 122.800 σε 110.400. Η μείωση στην πρωινή αιχμή έφτασε το 15% από τα ανατολικά και το 28% από τα δυτικά, ενώ οι χρόνοι διαδρομής περιορίστηκαν έως 12% σε βασικούς οδικούς άξονες.

Στον τομέα της υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε έργα που ολοκληρώθηκαν το 2026, μεταξύ των οποίων το νέο αιματολογικό κέντρο στο Παπανικολάου, οι ανακαινίσεις των Κέντρων Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά, καθώς και παρεμβάσεις στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο.

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο και το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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