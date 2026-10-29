Χρήστος Δάντης και Ευρυδίκη στον Σταυρό του Νότου Plus – Η εκρηκτική μουσική συνάντηση που έκλεψε τις εντυπώσεις επιστρέφει!

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Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν με διαδοχικά sold out, η εκρηκτική μουσική συνάντηση που έκλεψε τις εντυπώσεις επιστρέφει, έτοιμη να κατακτήσει και φέτος τη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus!

Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη, δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που ξεχωρίζει.

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές.

Από διαχρονικά pop hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές που ενώνουν το ροκ με το λαϊκό και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε εμφάνισή τους προμηνύεται εκρηκτική. Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Το live που έγινε talk of the town επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Plus, από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή!

Η προπώληση ξεκίνησε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ – ΕΥΡΥΔΙΚΗ

“ON FIRE 2”

Από 27 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή