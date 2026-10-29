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ΜΟΥΣΙΚΗ

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29.10.2026 15:00

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στο ανακαινισμένο origin stage του gazarte

29.10.2026 15:00
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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχονται στο πλήρως ανακαινισμένο origin stage του gazarte που συμπληρώνει 20 χρόνια, δίνοντας το έναυσμα για μια επετειακή χρονιά γεμάτη μουσική και νέες εμπειρίες.

Δύο δεκαετίες γεμάτες συναντήσεις, στιγμές και ιστορίες που έγιναν κομμάτι της πόλης. Με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, με ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτόν τον χώρο και με ένα κοινό που του έδωσε ζωή, το gazarte έχτισε βήμα-βήμα τη δική του ταυτότητα, αλλά και έναν τόπο όπου η μουσική μάς φέρνει κοντά και κάθε βραδιά μετατρέπεται σε μια προσωπική ανάμνηση.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τις δυνάμεις τους. Δύο ξεχωριστές διαδρομές συναντιούνται και φέρνουν επί σκηνής τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και στίχους που έγιναν κομμάτι της ζωής μας.


Η εκφραστική δύναμη και η αμεσότητα της Άλκηστης Πρωτοψάλτη συναντούν την ξεχωριστή και διαχρονική τραγουδοποιία του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μια συνάντηση που αφήνει χώρο στη συγκίνηση, την εξωστρέφεια και τη χαρά του να τραγουδάμε μαζί, δηλαδή σε όλα όσα κάνουν μια βραδιά να μένει μαζί μας και μετά το τελευταίο χειροκρότημα.

Με αυτή τη συνάντηση ξεκινά η επετειακή καμπάνια του gazarte που διακατέχεται από την φροντίδα και τη διάθεση του χώρου να συνεχίσει να εκπλήσσει. Πρόκειται για μία ανοιχτή πρόσκληση σε όσους μοιράστηκαν μαζί του αυτά τα 20 χρόνια και σε όσους θα περάσουν τώρα για πρώτη φορά την πόρτα του.

Οrigin stage

Το ιστορικό main stage -εκεί όπου άρχισαν όλα- μεταμορφώνεται πλήρως. Η σκηνή που φιλοξένησε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και κορυφαίες μορφές της ελληνικής και διεθνούς jazz, αποκτά νέα ταυτότητα, μέσα από μια ριζική ανακαίνιση.

Νέα αισθητική, νέα ανατρεπτική διακόσμηση και ένας συνολικός ανασχεδιασμός συνθέτουν την αίθουσα του origin. Με τεχνικές δυνατότητες υψηλών προδιαγραφών και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, ο χώρος ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό σε ένα περιβάλλον που προσκαλεί να το ανακαλύψεις και να το ζήσεις από κοντά.

Το όνομά του δε, συνδέει την αρχή με το μέλλον. Εδώ χτίστηκε η ιστορία του gazarte. Εδώ, είκοσι χρόνια εμπειρίας γίνονται η βάση για όσα έρχονται.

  • Συντελεστές:
  • Θωμάς Κοντογεώργης: ενορχηστρώσεις, πιάνο
  • Σάκης Αζάς: κιθάρα
  • Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: Τρομπόνι
  • Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά
  • Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά
  • Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά
  • Κώστας Μυλωνάς: drums
  • Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία
  • Μαρία Βενετάκη: φωτισμοί
  • Επιμέλεια Παραγωγής: Τώνια Δραγούνη, Θωμαΐδα Πλατυπόδη
  • Παραγωγή: gazarte, 223 events
  • Επικοινωνία: Zuma Communications & 3P Lab

Πληροφορίες

  • gazarte οrigin stage
  • Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου & κάθε Δευτέρα
  • Ώρα προσέλευσης: 20:00 | Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση: gazarte.gr, more.com

Τιμές εισιτηρίων:

  • Stage Lounge: 85€
  • Premier Lounge A: 70€
  • Premier Lounge B: 55€
  • Club Lounge: 35€
  • Orchestral Circle: 25€

*H κατανάλωση δεν είναι υποχρεωτική

**Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό

  • gazarte
  • Βουτάδων 32-34, Σταθμός Μετρό «Κεραμεικός»
  • Τηλέφωνο: +30 210 3460347, +30 210 3452277
  • email: [email protected]

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