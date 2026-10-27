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ΜΟΥΣΙΚΗ

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27.10.2026 16:59

Αγωγή Νιλ Γιανγκ σε Τραμπ αντί 10 εκατ. δολαρίων για χρήση του «Rockin’ in the Free World»

27.10.2026 16:59
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Ο Νιλ Γιανγκ έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία λέγοντας στον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να παίζει το “Rockin’ in the Free World”. Τώρα, λέει ότι ο πρόεδρος και η πολιτική επιτροπή του αγνόησαν για άλλη μια φορά μια νομική συμφωνία.

Ο Γιανγκ υπέβαλε νέα αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά της Επιτροπής Τραμπ 47 τη Δευτέρα, αφού το τραγούδι φέρεται να παίχτηκε χωρίς άδεια πριν ο Τραμπ ανέβει στη σκηνή σε μια συγκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, στις 12 Οκτωβρίου στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο. Η αγωγή ζητά αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων και μια εντολή που να απαγορεύει στην επιτροπή να χρησιμοποιεί τη μουσική του Γιανγκ στο εξής.

Ο Γιανγκ είχε προηγουμένως μηνύσει την εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ το 2020 για τη χρήση των “Rockin’ in the Free World” και “Devil’s Sidewalk” σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας. Σύμφωνα με τη νέα αγωγή, η υπόθεση αυτή επιλύθηκε αφού η επιτροπή υποσχέθηκε να μην χρησιμοποιήσει ξανά το “Rockin’ in the Free World” χωρίς άδεια.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το “Rockin’ in the Free World” όταν ξεκίνησε την πρώτη του προεδρική εκστρατεία στον Πύργο Τραμπ τον Ιούνιο του 2015, ωθώντας τον Γιανγκ να διαμαρτυρηθεί δημόσια. Ακόμα και τότε, η εκστρατεία του Τραμπ δήλωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το τραγούδι.

Η τελευταία αγωγή του Γιανγκ υποστηρίζει επίσης ότι το ίδιο το τραγούδι δεν έχει καμία νοηματική σχέση με τον Τραμπ. Το κομμάτι του 1989 προβάλλει στο ρεφρέν εικόνες φτώχειας, εθισμού, αστεγίας και κοινωνικής παρακμής. Η αγωγή θέτει σαφώς τη θέση της: «Εν ολίγοις, το τραγούδι είναι το αντίθετο από όλα όσα αντιπροσωπεύει ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

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