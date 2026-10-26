Τραμπ: «Στημένες» οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, την επομένη της επικράτησης του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέναντι στον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως του έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έγινε η καταμέτρηση των ψήφων, επισημαίνοντας πως ήταν «πολύ παράξενη» η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.
«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για μια προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ δεν είχε στηρίξει ανοικτά τον Φλάβιο Μπολσονάρου, αλλά είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο των εκλογών, όταν ο γερουσιαστής – γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος – είχε επικρατήσει του Λούλα.
Στον δεύτερο γύρο, όμως, ο Λούλα διέψευσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, επικρατώντας με 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% για τον Μπολσονάρου.
Διαβάστε επίσης:
Ιράν: «Πολύ θετικές» οι συνομιλίες με Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία
Ομπράντοβιτς για τη μεγάλη νίκη των φοιτητών στη Σερβία: «Η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική»
Υπέρ των εποικισμών και των πολεμικών εκστρατειών η πλειοψηφία των ισραηλινών κομμάτων – Πώς και γιατί θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.