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26.10.2026 23:53

Τραμπ: «Στημένες» οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

26.10.2026 23:53
donald-trump

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, την επομένη της επικράτησης του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέναντι στον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως του έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έγινε η καταμέτρηση των ψήφων, επισημαίνοντας πως ήταν «πολύ παράξενη» η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για μια προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν είχε στηρίξει ανοικτά τον Φλάβιο Μπολσονάρου, αλλά είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο των εκλογών, όταν ο γερουσιαστής – γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος – είχε επικρατήσει του Λούλα.

Στον δεύτερο γύρο, όμως, ο Λούλα διέψευσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, επικρατώντας με 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% για τον Μπολσονάρου.

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