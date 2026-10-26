Νίκη της Δημοκρατίας στη Βραζιλία: Ιστορικός θρίαμβος Λούλα και παγκόσμιο κύμα συγχαρητηρίων για την επική ανατροπή – Αρνητής… ήττας ο Μπολσονάρο

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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξασφάλισε την Κυριακή μια ιστορική τέταρτη προεδρική θητεία, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Φλάβιο Μπολσονάρο, γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο αριστερός ηγέτης συγκέντρωσε το 51,7% των ψήφων, έναντι 48,2% του δεξιού αντιπάλου του.
Η νίκη του ανατρέπει τις προβλέψεις που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ανακόπτει την πορεία ενίσχυσης της ακροδεξιάς στη Λατινική Αμερική.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο και επιδίωκε να αναζωπυρώσει το ακροδεξιό πολιτικό κίνημα του πατέρα του.
Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Λούλα απέδωσε τη νίκη στην κινητοποίηση των πολιτών και στην αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όπως υπογράμμισε, οι Βραζιλιάνοι προσήλθαν στις κάλπες επειδή πείστηκαν ότι η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική για τη διασφάλιση της δημοκρατίας.
Η εκλογική νίκη σηματοδοτεί μία ακόμη εντυπωσιακή επιστροφή στην πολιτική πορεία του Λούλα. Ο 80χρονος πολιτικός είχε φυλακιστεί από το 2018 έως το 2019 για κατηγορίες διαφθοράς, οι οποίες αργότερα ανατράπηκαν, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στην εκλογική μάχη και να νικήσει τον Ζαΐχ Μπολσονάρο το 2022.
Ο Λούλα διετέλεσε πρόεδρος από το 2003 έως το 2011 και στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας συνδύασε τον πραγματισμό με τον λαϊκισμό, προωθώντας πολιτικές που στόχευαν στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.
Κατά την προεκλογική περίοδο, επικαλέστηκε τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Υποστήριξε επίσης ότι η ανεργία, ο αναλφαβητισμός και η αποψίλωση των δασών είχαν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά την τρίτη προεδρική θητεία του.
Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Έρικα Χίλτον, η οποία βρισκόταν μαζί με τον Λούλα στο Σάο Πάολο κατά την καταμέτρηση των ψήφων, τον χαρακτήρισε «πολιτικό γίγαντα», μιλώντας στο Reuters.
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, που περίμενε ότι θα νικήσει, αντέδρασε έντονα στην εκλογική ήττα, διαμηνύοντας ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
Δήλωσε ότι είναι «αδύνατο να το αναγνωρίσει» και ζητά την ακύρωση των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν», αναφερόμενος στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες.
Παρότι επρόκειτο για μια ασυνήθιστη απόφαση, είχε ζητηθεί επισήμως και από τα δύο επιτελεία των υποψηφίων, τόσο του Λούλα όσο και του Μπολσονάρου.
Το επιτελείο του Λούλα είχε υποστηρίξει ότι οι ψηφοφόροι στο Σάο Πάολο και στην Μπαΐα δεν μπορούσαν να φτάσουν στα εκλογικά τμήματα λόγω έλλειψης λεωφορείων.
Το επιτελείο του Μπολσονάρου επικαλέστηκε τις έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές στα νότια της χώρας, καθώς και στο Σάο Πάολο, ως αιτιολογία για το δικό του αίτημα.
Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του, ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι θα ζητούσε από τη νομική ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας να καταθέσει αίτημα ακύρωσης των εκλογών.
Όπως αναφέρει το BBC, αναμφίβολα, η νομική του ομάδα εργάζεται τώρα πυρετωδώς για να διαμορφώσει τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει στο δικαστήριο, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό του.
Ωστόσο, καμία προεδρική εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία δεν έχει ακυρωθεί ποτέ.
Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Λούλα προειδοποίησε ότι μια νίκη του Μπολσονάρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές των κοινωνικών δαπανών, ανατροπή κοινωνικών κατακτήσεων και μεγαλύτερη εξάρτηση της Βραζιλίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επικράτησή του στερεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έναν ακόμη σύμμαχο από το αυξανόμενο μπλοκ δεξιών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες έχουν υιοθετήσει βασικές πτυχές της αμερικανικής ατζέντας για την ασφάλεια και τη μετανάστευση.
Ο Σέλσο Αμορίμ, πρώην υπουργός Εξωτερικών επί Λούλα, δήλωσε στο Reuters ότι η παρουσία της αριστεράς θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση ισορροπίας στην περιοχή. «Ο Λούλα είναι αυτή η ισορροπία», ανέφερε.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα τον «φίλο» της Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του χθες, Κυριακή, λέγοντας ότι «η δημοκρατία και η πολυμέρεια νίκησαν στη Βραζιλία» στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
«Η σύμπραξη ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βραζιλία πηγαίνει πολύ καλά», έγραψε στο X. «Θα παραμείνουμε στο πλευρό σας τα χρόνια που έρχονται. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο. Μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες. Και ισχυρές φιλοδοξίες για το κλίμα μας», πρόσθεσε η πρόεδρος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη νίκη του αριστερού αρχηγού του κράτους στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με αντίπαλο τον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.
Εξάλλου από το Παρίσι, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Λούλα για την επανεκλογή του και τον κάλεσε να θέσει «τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας στην υπηρεσία ενός πιο δίκαιου κόσμου» ενώπιον των «μεγάλων προκλήσεων του καιρού μας».
«Η Γαλλία και η Βραζιλία έχουν πολλά να οικοδομήσουν μαζί», υπογράμμισε ο γάλλος πρόεδρος μέσω του X.
Πολιτικοί από όλον τον κόσμο συνεχάρησαν τον Λούλα για την ιστορική επικράτησή του στον δεύτερο γύρο.
Μεξικό
«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα!», τόνισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της μεξικανικής αριστεράς, μέσω X.
Κούβα
«Αγαπητέ αδελφέ Λούλα, σε συγχαίρω εξ ονόματος της κουβανικής κυβέρνησης και του κουβανικού λαού για αυτή την ιστορική νίκη, που εγγυάται συνέχεια στον δρόμο της ειρήνης, της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», σημείωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.
Ουρουγουάη
Ο πρόεδρος Ζαμαντού Ορσί, που ανήκει στην αριστερά, σημείωσε ότι συνομίλησε με «τον φίλο» Λούλα, εκλεγμένο πρόεδρο. «Του έδωσα συγχαρητήρια για τη νίκη του και για τη γιορτή της δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει μια εκλογική διαδικασία», πρόσθεσε μέσω X.
Παραγουάη
Ο πρόεδρος της δεξιάς Σαντιάγο Πένια εξήρε «το μεγάλο δημοκρατικό ταξίδι» του «βραζιλιάνικου λαού» και τόνισε πως οι δυο χώρες έχουν «κοινό πρόγραμμα ολοκλήρωσης και ανάπτυξης» και «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ευημερία των λαών» τους.
Περού
Η δεξιά πρόεδρος του Περού Κέικο Φουχιμόρι ανέφερε μέσω X ότι «επαναβεβαιώνω τη βούλησή μας να ενισχύσουμε τη στρατηγική συμμαχία μας, την ολοκλήρωση, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Αμαζονίου που μοιραζόμαστε, προς όφελος των δυο λαών μας».
Βολιβία
«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη σχέση μας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα έθνη μας», διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, τονίζοντας ότι «η Βολιβία και η Βραζιλία είναι γειτονικές και αδελφές χώρες που ενώνει η ιστορία που μοιράζονται και οι κοινές προκλήσεις» που αντιμετωπίζουν.
Χιλή
Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς, σύμμαχος του γερουσιαστή Μπολσονάρου, ανέφερε μέσω X πως συνομίλησε με τον Λούλα και του εξέφρασε τα «συγχαρητήριά του» για το εκλογικό αποτέλεσμα.
«Η Χιλή και Βραζιλία έχουν πολύ κοινό μέλλον μπροστά τους», σχολίασε. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας ως προς την οικονομική ολοκλήρωση και τον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή», πρόσθεσε.
Ισημερινός
«Η περιοχή μας έχει κοινούς εχθρούς, κοινές προκλήσεις και πολλά να κερδίσει όταν συνεργαζόμαστε», έκρινε μέσω X ο πρόεδρος της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα.
ΗΠΑ
Ο Μπέρνι Σάντερς, μορφή των δημοκρατικών, εξήρε την «εξαιρετική νίκη».
«Ο Λούλα έχει ορθώσει το ανάστημά του για να υπερασπιστεί τους βραζιλιάνους εργαζόμενους και τη δημοκρατία — και θα συνεχίσει να το κάνει τα επόμενα τέσσερα χρόνια», σημείωσε ο γερουσιαστής μέσω X.
Αργεντινή
Η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Κίρσνερ (2007-2015), που έχει καταδικαστεί να εκτίσει εξαετή κάθειρξη, συνεχάρη μέσω X τον «σύντροφο πρόεδρο», ο οποίος την είχε επισκεφθεί στο Μπουένος Άιρες το 2025.
Εκτίμησε πως ο Λούλα «ήξερε πώς να ξυπνήσει στους συμπατριώτες του το αίσθημα και τη λογική για να κερδηθεί αυτή η μάχη».
Η κ. Κίρσνερ εκτίει από τον Ιούνιο του 2025 ποινή έξι ετών κάθειρξης κατ’ οίκον και ισόβιας στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για υπόθεση διαφθοράς που σχετιζόταν με δημόσιες συμβάσεις κατά τη διάρκεια των θητειών της.
Καναδάς
«Η σχέση του Καναδά και της Βραζιλίας έχει ανθίσει χάρη στη συμμαχία μας», σχολίασε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι μέσω X. «Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να την κάνουμε ακόμη πιο δυνατή μαζί — να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στο εμπόριο, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να οικοδομήσουμε μεγαλύτερη ευημερία για αμφότερους τους λαούς μας».
Παναμάς
«Συγχαίρω τον βραζιλιάνικο λαό για αυτή τη δημοκρατική ημέρα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Λούλα για τη νίκη» του, και «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για τις δυο χώρες μας», σημείωσε ο πρόεδρος της δεξιάς Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.
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