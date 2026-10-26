Νίκη της Δημοκρατίας στη Βραζιλία: Ιστορικός θρίαμβος Λούλα και παγκόσμιο κύμα συγχαρητηρίων για την επική ανατροπή – Αρνητής… ήττας ο Μπολσονάρο

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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξασφάλισε την Κυριακή μια ιστορική τέταρτη προεδρική θητεία, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Φλάβιο Μπολσονάρο, γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο αριστερός ηγέτης συγκέντρωσε το 51,7% των ψήφων, έναντι 48,2% του δεξιού αντιπάλου του.

Η νίκη του ανατρέπει τις προβλέψεις που τον ήθελαν να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ανακόπτει την πορεία ενίσχυσης της ακροδεξιάς στη Λατινική Αμερική.

⛔️🔥🔥 Lula’s victory is a huge kick in the teeth against Zionists, fascism and American imperialism. It is also a victory for workers in Brazil and across the world. Great victory for all freedom fighters ✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼 pic.twitter.com/0hhIkT04z7 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) October 25, 2026

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο και επιδίωκε να αναζωπυρώσει το ακροδεξιό πολιτικό κίνημα του πατέρα του.

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Λούλα απέδωσε τη νίκη στην κινητοποίηση των πολιτών και στην αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όπως υπογράμμισε, οι Βραζιλιάνοι προσήλθαν στις κάλπες επειδή πείστηκαν ότι η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική για τη διασφάλιση της δημοκρατίας.

WATCH: Brazil's President Lula has started celebrating his reelection victory. pic.twitter.com/1lexjLxbUD — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Η εκλογική νίκη σηματοδοτεί μία ακόμη εντυπωσιακή επιστροφή στην πολιτική πορεία του Λούλα. Ο 80χρονος πολιτικός είχε φυλακιστεί από το 2018 έως το 2019 για κατηγορίες διαφθοράς, οι οποίες αργότερα ανατράπηκαν, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στην εκλογική μάχη και να νικήσει τον Ζαΐχ Μπολσονάρο το 2022.

Ο Λούλα διετέλεσε πρόεδρος από το 2003 έως το 2011 και στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας συνδύασε τον πραγματισμό με τον λαϊκισμό, προωθώντας πολιτικές που στόχευαν στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Κατά την προεκλογική περίοδο, επικαλέστηκε τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Υποστήριξε επίσης ότι η ανεργία, ο αναλφαβητισμός και η αποψίλωση των δασών είχαν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά την τρίτη προεδρική θητεία του.

GANHAMOS!



A Paulista lotada mandou seu recado pro Brasil e pro mundo. Um mar de gente, esperança e futuro tomando as ruas.



🚁 Daniel Frias / @midianinja pic.twitter.com/yWU2kpPz7f — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 26, 2026

Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Έρικα Χίλτον, η οποία βρισκόταν μαζί με τον Λούλα στο Σάο Πάολο κατά την καταμέτρηση των ψήφων, τον χαρακτήρισε «πολιτικό γίγαντα», μιλώντας στο Reuters.

Αρνείται την ήττα ο Μπολσονάρο

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, που περίμενε ότι θα νικήσει, αντέδρασε έντονα στην εκλογική ήττα, διαμηνύοντας ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.

Δήλωσε ότι είναι «αδύνατο να το αναγνωρίσει» και ζητά την ακύρωση των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν», αναφερόμενος στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες.

Παρότι επρόκειτο για μια ασυνήθιστη απόφαση, είχε ζητηθεί επισήμως και από τα δύο επιτελεία των υποψηφίων, τόσο του Λούλα όσο και του Μπολσονάρου.

BREAKING: Flávio Bolsonaro:



It is impossible to recognize the election results in the context of how these things happened.



We are going to use our legal team, we are going to request the annulment of these elections. pic.twitter.com/PVtKvb9b3M — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Το επιτελείο του Λούλα είχε υποστηρίξει ότι οι ψηφοφόροι στο Σάο Πάολο και στην Μπαΐα δεν μπορούσαν να φτάσουν στα εκλογικά τμήματα λόγω έλλειψης λεωφορείων.

Το επιτελείο του Μπολσονάρου επικαλέστηκε τις έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές στα νότια της χώρας, καθώς και στο Σάο Πάολο, ως αιτιολογία για το δικό του αίτημα.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του, ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι θα ζητούσε από τη νομική ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας να καταθέσει αίτημα ακύρωσης των εκλογών.

Όπως αναφέρει το BBC, αναμφίβολα, η νομική του ομάδα εργάζεται τώρα πυρετωδώς για να διαμορφώσει τα επιχειρήματα που θα παρουσιάσει στο δικαστήριο, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Ωστόσο, καμία προεδρική εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία δεν έχει ακυρωθεί ποτέ.

Το μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Λούλα προειδοποίησε ότι μια νίκη του Μπολσονάρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές των κοινωνικών δαπανών, ανατροπή κοινωνικών κατακτήσεων και μεγαλύτερη εξάρτηση της Βραζιλίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επικράτησή του στερεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έναν ακόμη σύμμαχο από το αυξανόμενο μπλοκ δεξιών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες έχουν υιοθετήσει βασικές πτυχές της αμερικανικής ατζέντας για την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Ο Σέλσο Αμορίμ, πρώην υπουργός Εξωτερικών επί Λούλα, δήλωσε στο Reuters ότι η παρουσία της αριστεράς θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση ισορροπίας στην περιοχή. «Ο Λούλα είναι αυτή η ισορροπία», ανέφερε.

Φον ντερ Λάιεν και Μακρόν για τη νίκη Λούλα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα τον «φίλο» της Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του χθες, Κυριακή, λέγοντας ότι «η δημοκρατία και η πολυμέρεια νίκησαν στη Βραζιλία» στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Η σύμπραξη ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βραζιλία πηγαίνει πολύ καλά», έγραψε στο X. «Θα παραμείνουμε στο πλευρό σας τα χρόνια που έρχονται. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο. Μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες. Και ισχυρές φιλοδοξίες για το κλίμα μας», πρόσθεσε η πρόεδρος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη νίκη του αριστερού αρχηγού του κράτους στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με αντίπαλο τον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory.



Democracy and multilateralism have won in Brazil.



Europe’s partnership with Brazil is thriving.



We will remain by your side for the years to come.



Together we will keep working closely for free and open… pic.twitter.com/SNLUPhM0iX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

Εξάλλου από το Παρίσι, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Λούλα για την επανεκλογή του και τον κάλεσε να θέσει «τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας στην υπηρεσία ενός πιο δίκαιου κόσμου» ενώπιον των «μεγάλων προκλήσεων του καιρού μας».

Toutes mes félicitations @LulaOficial pour ta réélection.



La France et le Brésil ont beaucoup à construire ensemble.



Face aux grands défis de notre temps, renforçons notre partenariat stratégique et faisons vivre l’amitié entre nos deux pays au service d’un monde plus juste. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2026

«Η Γαλλία και η Βραζιλία έχουν πολλά να οικοδομήσουν μαζί», υπογράμμισε ο γάλλος πρόεδρος μέσω του X.

Κύμα συγχαρητηρίων

Πολιτικοί από όλον τον κόσμο συνεχάρησαν τον Λούλα για την ιστορική επικράτησή του στον δεύτερο γύρο.

Μεξικό

«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα!», τόνισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της μεξικανικής αριστεράς, μέσω X.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Κούβα

«Αγαπητέ αδελφέ Λούλα, σε συγχαίρω εξ ονόματος της κουβανικής κυβέρνησης και του κουβανικού λαού για αυτή την ιστορική νίκη, που εγγυάται συνέχεια στον δρόμο της ειρήνης, της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», σημείωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo.



1/2 pic.twitter.com/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Ουρουγουάη

Ο πρόεδρος Ζαμαντού Ορσί, που ανήκει στην αριστερά, σημείωσε ότι συνομίλησε με «τον φίλο» Λούλα, εκλεγμένο πρόεδρο. «Του έδωσα συγχαρητήρια για τη νίκη του και για τη γιορτή της δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει μια εκλογική διαδικασία», πρόσθεσε μέσω X.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Παραγουάη

Ο πρόεδρος της δεξιάς Σαντιάγο Πένια εξήρε «το μεγάλο δημοκρατικό ταξίδι» του «βραζιλιάνικου λαού» και τόνισε πως οι δυο χώρες έχουν «κοινό πρόγραμμα ολοκλήρωσης και ανάπτυξης» και «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ευημερία των λαών» τους.

Περού

Η δεξιά πρόεδρος του Περού Κέικο Φουχιμόρι ανέφερε μέσω X ότι «επαναβεβαιώνω τη βούλησή μας να ενισχύσουμε τη στρατηγική συμμαχία μας, την ολοκλήρωση, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Αμαζονίου που μοιραζόμαστε, προς όφελος των δυο λαών μας».

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática.



Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Βολιβία

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη σχέση μας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα έθνη μας», διαβεβαίωσε μέσω X ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, τονίζοντας ότι «η Βολιβία και η Βραζιλία είναι γειτονικές και αδελφές χώρες που ενώνει η ιστορία που μοιράζονται και οι κοινές προκλήσεις» που αντιμετωπίζουν.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. 🇧🇴🤝🇧🇷 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

Χιλή

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς, σύμμαχος του γερουσιαστή Μπολσονάρου, ανέφερε μέσω X πως συνομίλησε με τον Λούλα και του εξέφρασε τα «συγχαρητήριά του» για το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η Χιλή και Βραζιλία έχουν πολύ κοινό μέλλον μπροστά τους», σχολίασε. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας ως προς την οικονομική ολοκλήρωση και τον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή», πρόσθεσε.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración… pic.twitter.com/ANRuEPbbaT — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

Ισημερινός

«Η περιοχή μας έχει κοινούς εχθρούς, κοινές προκλήσεις και πολλά να κερδίσει όταν συνεργαζόμαστε», έκρινε μέσω X ο πρόεδρος της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria.



Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

ΗΠΑ

Ο Μπέρνι Σάντερς, μορφή των δημοκρατικών, εξήρε την «εξαιρετική νίκη».

«Ο Λούλα έχει ορθώσει το ανάστημά του για να υπερασπιστεί τους βραζιλιάνους εργαζόμενους και τη δημοκρατία — και θα συνεχίσει να το κάνει τα επόμενα τέσσερα χρόνια», σημείωσε ο γερουσιαστής μέσω X.

Congratulations to Lula on his extraordinary reelection victory in the Brazilian presidential election.



Lula has stood up for Brazilian workers & democracy — and will continue to do so in the next four years. — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 26, 2026

Αργεντινή

Η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Κίρσνερ (2007-2015), που έχει καταδικαστεί να εκτίσει εξαετή κάθειρξη, συνεχάρη μέσω X τον «σύντροφο πρόεδρο», ο οποίος την είχε επισκεφθεί στο Μπουένος Άιρες το 2025.

Εκτίμησε πως ο Λούλα «ήξερε πώς να ξυπνήσει στους συμπατριώτες του το αίσθημα και τη λογική για να κερδηθεί αυτή η μάχη».

Η κ. Κίρσνερ εκτίει από τον Ιούνιο του 2025 ποινή έξι ετών κάθειρξης κατ’ οίκον και ισόβιας στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για υπόθεση διαφθοράς που σχετιζόταν με δημόσιες συμβάσεις κατά τη διάρκεια των θητειών της.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Καναδάς

«Η σχέση του Καναδά και της Βραζιλίας έχει ανθίσει χάρη στη συμμαχία μας», σχολίασε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι μέσω X. «Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να την κάνουμε ακόμη πιο δυνατή μαζί — να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στο εμπόριο, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να οικοδομήσουμε μεγαλύτερη ευημερία για αμφότερους τους λαούς μας».

Congratulations, President @LulaOficial, on your re-election in Brazil.



The relationship between Canada and Brazil has flourished under our partnership. Let’s seize this opportunity to make it even stronger, together — to create major new trade opportunities, protect the… — Mark Carney (@MarkJCarney) October 26, 2026

Παναμάς

«Συγχαίρω τον βραζιλιάνικο λαό για αυτή τη δημοκρατική ημέρα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Λούλα για τη νίκη» του, και «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για τις δυο χώρες μας», σημείωσε ο πρόεδρος της δεξιάς Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

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