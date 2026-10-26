Σοκαριστική έρευνα: Τρεις στους τέσσερις πιλότους αποκοιμιούνται εν ώρα πτήσης λόγω εξάντλησης

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Ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων στην Ευρώπη, καθώς πιλότοι συνεχίζουν να πετούν εξαντλημένοι, φοβούμενοι τις συνέπειες αν δηλώσουν ότι δεν μπορούν να εργαστούν.

Τρεις στους τέσσερις πιλότους ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών έχουν βιώσει στιγμιαίο, ακούσιο ύπνο κατά τη διάρκεια πτήσης, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις συνεχίζει συστηματικά να πετά παρά την έντονη κόπωση, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιλότων (ECA).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, με τη συμμετοχή σχεδόν 7.200 κυβερνητών και συγκυβερνητών, αποκαλύπτοντας σοβαρά προβλήματα στην ανάπαυση των πληρωμάτων και πιέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες.

Πιλότοι αποκοιμιούνται εν ώρα πτήσης

Το 75% των πιλότων ανέφερε τουλάχιστον ένα επεισόδιο «μικροΰπνου» στο πιλοτήριο κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και τη Μάλτα, ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις δήλωσαν ότι δεν ξεκουράζονται επαρκώς.

Η κόπωση, που προκαλείται από πολύωρη εργασία, ακανόνιστα ωράρια και αλλαγές ζωνών ώρας, επηρεάζει την κρίση, την εγρήγορση και την ταχύτητα αντίδρασης των πιλότων.

Φοβούνται τις συνέπειες αν δηλώσουν εξαντλημένοι

Μόλις ένας στους τρεις πιλότους δηλώνει συνήθως ακατάλληλος για υπηρεσία λόγω κόπωσης. Αντίθετα, το 24% συνεχίζει να πετά, ενώ το 16,8% προτιμά να δηλώνει ασθένεια.

Οι μισοί παραδέχθηκαν ότι είχαν πραγματοποιήσει πτήση τους προηγούμενους τρεις μήνες ενώ ήταν υπερβολικά κουρασμένοι. Σχεδόν οι μισοί φοβούνται αντίποινα από τη διοίκηση, ενώ μόλις το 11,9% εμπιστεύεται το σύστημα αναφοράς κόπωσης της εταιρείας του.

Οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι εντυπωσιακές:

Ισπανία: Δύο στους πέντε πιλότους πετούν συνήθως παρά την κόπωση.

Δύο στους πέντε πιλότους πετούν συνήθως παρά την κόπωση. Ιρλανδία και Γαλλία: Ένας στους τρεις.

Ένας στους τρεις. Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας στους δέκα.

Μόλις το 15,6% των πιλότων σε εταιρείες χαμηλού κόστους θεωρεί αποτελεσματική τη διαχείριση της κόπωσης, έναντι 18,6% σε εταιρείες που εκμισθώνουν αεροσκάφη μαζί με πληρώματα και υπηρεσίες υποστήριξης.

Πιέσεις για περισσότερες ώρες εργασίας

Σχεδόν δύο στους πέντε πιλότους ανέφεραν ότι τον προηγούμενο μήνα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία φορά η ειδική δυνατότητα παράτασης του ωραρίου ή μείωσης της ανάπαυσης σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Ωστόσο, περίπου το 70% ανησυχεί για τις συνέπειες μιας άρνησης, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται σε εταιρείες χαμηλού κόστους, εκμίσθωσης αεροσκαφών με πλήρωμα και αερομεταφορείς με έδρα την Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Ο Ίαν Χόλντερ, της εταιρείας συμβούλων αεροπορικής ασφάλειας Μπέινς Σίμονς, σημείωσε ότι τα ευρήματα βασίζονται στις εμπειρίες των πιλότων και όχι σε άμεση μέτρηση της ασφάλειας, αλλά η επανάληψή τους επί τρία χρόνια απαιτεί δράση. Ανέφερε τη Φινλανδία και την Ολλανδία ως θετικά παραδείγματα.

Η πρόεδρος της ECA, Τάνια Χάρτερ, κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες και τις ευρωπαϊκές αρχές να αναλάβουν δράση, ζητώντας αυστηρότερους κανόνες και προστασία των πιλότων που αναφέρουν κόπωση, όπως προβλέπουν ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις διαχείρισης του κινδύνου.

«Δεν αποτελεί επιλογή να περιμένουμε άλλα τρία χρόνια για να διαπιστώσουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι απαιτείται πλέον πολιτική βούληση.

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