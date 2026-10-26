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26.10.2026 07:51

«Χακί» στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου: «Να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε εξαίρετος πολεμιστής – Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε»

26.10.2026 07:51
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Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου χθες, Κυριακή (25/10) τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις αυριανές βουλευτικές εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον πόλεμο που εξαπέλυσαν μαζί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ως παράδειγμα «κοινής νίκης», αναφερόμενος στις επιχειρήσεις Midnight Hammer και Epic Fury.

«Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, παρακαλώ να θυμάστε ότι ο Μπίμπι υπήρξε (ως) πρωθυπουργός εξαίρετος πολεμιστής», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Και κατέληξε με ακόμη πιο σαφή έκκληση: «Ψηφίστε τον Μπίμπι Νετανιάχου για πρωθυπουργό. Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε».

Η παρέμβαση ήρθε περίπου 48 ώρες πριν από την ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη που είχε ήδη εκφράσει ο Τραμπ προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

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