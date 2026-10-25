Ζελένσκι: «Το Νοέμβρη οι επανέναρξη των συζητήσεων με τη Ρωσία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ»

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα γίνουν τον Νοέμβριο συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε «νεκρό» σημείο από τις αρχές του έτους.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες εργασίας. Όλα αυτά επομένως θα μπορούν να συζητηθουν τον Νοέμβριο» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TSN, ο Ζελένσκι είπε ότι διαπιστώνεται «πολύ αργή» πρόοδος σε ό,τι αφορά την παράδοση πυραύλων Patriot στη χώρα του. Σημείωσε όμως ότι η ταχύτητα του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX επανήλθε στα 420 χλμ. ανά ώρα από το πρωί του Σαββάτου και πλέον, μετά τα πρόσφατα προβλήματα, έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση του Κιέβου στις προειδοποιήσεις για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα.

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