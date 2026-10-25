Βουλγαρία: Μικρό προβάδισμα της ρωσόφιλης Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές

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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα έρχεται πρώτη, με μικρή διαφορά, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στη Βουλγαρία.

Η Γιότοβα συγκεντρώνει ποσοστό 35-36,5%, σύμφωνα με τα exit poll που μεταδόθηκαν μόλις έκλεισαν οι κάλπες.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα αυτά, η 62χρονη Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο, την επόμενη Κυριακή, τον Αντρέι Γκιούροφ, τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό που στηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με τα έξιτ πολ, ο Γκιούροφ συγκεντρώνει ποσοστό 32,2-32,5%.

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