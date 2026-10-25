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25.10.2026 20:17

Οργή στη Λιβύη για το «σκατοχώρα» του Τραμπ – Απάντησαν με αιχμές για το νησί του Επστάιν

25.10.2026 20:17
TRUMP UN

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Σφοδρές αντιδράσεις τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Βεγγάζη προκάλεσαν οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη και την Αϊτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις τέσσερις χώρες με τον χυδαίο όρο «σκατοχώρες», προκαλώντας την αντίδραση των λιβυκών αρχών, την ώρα που οι οπαδοί του τον άκουγαν να μιλά και γελούσαν με τις ατάκες του.

Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικό θόρυβο στη Λιβύη, με την κυβέρνηση της ανατολικής χώρας, που εδρεύει στη Βεγγάζη, να απαντά σε ανάλογο ύφος, συνδέοντας τον Τραμπ με το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με το Libya Review, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «έναν από τους επισκέπτες του βρώμικου νησιού του Επστάιν», ζητώντας του να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για τις δηλώσεις του.

Η ανταλλαγή πυρών αποτυπώνει την ένταση που προκάλεσε η επιλογή του Τραμπ να μετατρέψει χώρες και ολόκληρους λαούς σε αντικείμενο χλευασμού. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, πάντως, τέτοιου είδους ατάκες αποτελούν συχνά μέρος της πολιτικής του ρητορικής, με το κοινό του να τις αντιμετωπίζει ως θέαμα.

Σαφές μήνυμα από τον Σαντάμ Χαφτάρ

Τις δηλώσεις του Τραμπ καταδίκασε και ο Σαντάμ Χαφτάρ, υποδιοικητής του λιβυκού στρατού, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες και υπογραμμίζοντας ότι η εθνική αξιοπρέπεια της χώρας δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο προσβολών.

«Οι εκλογικές διαφορές ή οι εσωτερικές πολιτικές σκέψεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προσβολή άλλων χωρών και των λαών τους ή την υπονόμευση της αξιοπρέπειάς τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Λιβύη είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Ο ίδιος κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία προς την Ουάσινγκτον, ζητώντας σαφή απάντηση για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Λιβύη επιθυμεί να διατηρήσει φιλικές και συνεργατικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις διμερείς σχέσεις.

Ντμπεϊμπά: «Δεν θα δεχτούμε προσβολές»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Τραμπ και υπερασπιζόμενος την αξιοπρέπεια του λιβυκού λαού.

«Η Λιβύη είναι κυρίαρχο κράτος και απορρίπτουμε οποιαδήποτε προσβολή εναντίον της ή του λαού της, ο οποίος έχει προσφέρει μεγάλες θυσίες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Ντμπεϊμπά υπογράμμισε ότι η χώρα του επιδιώκει σχέσεις με τις ΗΠΑ στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, προσθέτοντας ότι η αξιοπρέπεια της Λιβύης δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκλογικών αντιπαραθέσεων στην Αμερική.

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