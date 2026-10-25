Ρωσία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 13 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας στη μεθοριακή ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Σε μια δεύτερη επίθεση αργότερα σκοτώθηκε άλλος ένας άνθρωπος και τραυματίστηκε ένας ακόμη σε ένα γειτονικό χωριό.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός από τη χθεσινοβραδινή επίθεση (στο Μπέλγκοροντ) αυξήθηκε. Άλλος ένας άνδρας που είχε τραυματιστεί, πέθανε στο νοσοκομείο. Είναι μεγάλη τραγωδία για τους κατοίκους όλης της πόλης» είπε ο δήμαρχος Βαλεντίν Ντεμίντοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων MAX.

Από την επίθεση αυτή υπέστησαν ζημιές 30 πολυκατοικίες, 35 αυτοκίνητα, τέσσερα σπίτια, τρία διοικητικά κτίρια, οκτώ εμπορικά και τρεις εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αλεξάντερ Σουβάγιεφ.

Σε άλλο επεισόδιο, νωρίς το πρωί, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας δεύτερος τραυματίστηκε όταν ουκρανικός δρόμος έπληξε ένα αυτοκίνητο στο χωριό Βοζνεσένοφκα, κοντά στην πόλη Σεμπέκινο.

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