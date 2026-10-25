Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

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Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επέστρεψε στη Βενεζουέλα μετά από περίπου δέκα μήνες μακριά από τη χώρα και έπειτα από έναν μεγάλο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών.

Η ηγέτιδα της αντιτσαβιστικής αντιπολίτευσης και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης ανακοίνωσε την Κυριακή την επιστροφή της με μόλις τέσσερις λέξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαι εδώ, μαζί σας».

Tους τελευταίους τρεις μήνες, η Ματσάδο επιχείρησε να επιστρέψει τουλάχιστον επτά φορές, αεροπορικώς, δια θαλάσσης και οδικώς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Παναμά και το Κουρασάο. Τα σχέδια κατέρρεαν ξανά και ξανά, ανάμεσα σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, προβλήματα με τις πτήσεις και εμπόδια που ποτέ δεν διευκρινίστηκαν πλήρως.

Την ίδια αυτή εβδομάδα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης απηύθυνε ένα κάλεσμα για κινητοποίηση των πολιτών και ζήτησε να οριστεί ημερομηνία για τις προεδρικές εκλογές, ένα από τα κύρια αιτήματά της προς την κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες.

Προς το παρόν πάντως, η Ντέλσι Ροντρίγκες δεν έχει αντιδράσει δημόσια στην επιστροφή της βασικής πολιτικής της αντιπάλου. Η σιωπή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που είχαν γίνει από το τσαβιστικό στρατόπεδο τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, υποβάθμισε τη σημασία της πιθανής επιστροφής της Ματσάδο. «Τι είναι αυτό που της εμποδίζει να έρθει; Ας έρθει! Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα;», είχε δηλώσει τότε.

Η Ματσάδο, από την πλευρά της, είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Ροντρίγκες ότι φοβάται την επιστροφή της. Τώρα, με την ηγέτιδα ξανά στη Βενεζουέλα, το ερώτημα είναι ποιο ρόλο θα μπορέσει να παίξει σε ένα πολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον τσαβισμό, διαφορετικά τμήματα της αντιπολίτευσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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