search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2026 17:41

Σε τροχιά προετοιμασίας η τριμερής συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι στην Κίνα – Πιθανόν μέσα στον Νοέμβριο το ραντεβού

25.10.2026 17:41
trump-putin-xi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για μια πιθανή τριμερή συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, στις 25 Οκτωβρίου, οι τρεις πλευρές εμφανίζονται καταρχήν θετικές ως προς τη διοργάνωση της συνάντησης, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές προετοιμασίες. Ωστόσο, οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η συνάντηση εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα φιλοξενηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2026 στη Σενζέν της Κίνας. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες τριών ισχυρών κρατών, με διαφορετικές στρατηγικές επιδιώξεις και καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Πούτιν στη σύνοδο της G20, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ, η Ρωσία έχει λάβει σχετική πρόσκληση από την Ουάσιγκτον, ωστόσο η απόφαση για το ταξίδι του Ρώσου προέδρου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των επαφών του Νοεμβρίου στην Κίνα.

Στην ατζέντα η Ουκρανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση του πολέμου στην Ουκρανία. Μια συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια συζήτησης για ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και διπλωματικής αποκλιμάκωσης. Εντούτοις, η απουσία της ουκρανικής πλευράς από ένα τέτοιο σχήμα ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε συμφωνία αφορά την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας του δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση της ουκρανικής κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Άμστερνταμ: Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη στο Σίπχολ – Ακυρώθηκαν περισσότερες 90 πτήσεις

Το AI παραλήρημα του Νετανιάχου: Σοκάρει το Ισραήλ με ψηφιακό πυρηνικό ολοκαύτωμα 48 ώρες πριν τις κάλπες

Στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ προήχθη και παραιτήθηκε μέσα σε 24 ώρες: Πέταξε ποτό σε οπαδούς αγώνα στο ΝΒΑ – Είχε χειριστεί την υπόθεση Γκιλφόιλ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

crath1#
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στις 56 οι συλλήψεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης – Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xwriatiko
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

gallop vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Τι Βουλή βγάζουν Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron με 3% και 5% – Έως 16 έδρες κερδίζει η ΝΔ χωρίς επιπλέον ψήφους

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια - Η δήλωση του δημάρχου

skorda
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 19:45
image11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πλαταριά: Σοβαρή καθίζηση έκλεισε τον δρόμο προς Ηγουμενίτσα (Photos)

karamanlis-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής κατά κυβέρνησης: «Διαβάζουν λάθος τη στρατηγική της Τουρκίας, θέλει τον έλεγχο του Αιγαίου» – «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική»

maria machado 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα μετά από σχεδόν 10 μήνες η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

1 / 3