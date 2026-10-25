Σε τροχιά προετοιμασίας η τριμερής συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι στην Κίνα – Πιθανόν μέσα στον Νοέμβριο το ραντεβού

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για μια πιθανή τριμερή συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, στις 25 Οκτωβρίου, οι τρεις πλευρές εμφανίζονται καταρχήν θετικές ως προς τη διοργάνωση της συνάντησης, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές προετοιμασίες. Ωστόσο, οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η συνάντηση εξετάζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα φιλοξενηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2026 στη Σενζέν της Κίνας. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες τριών ισχυρών κρατών, με διαφορετικές στρατηγικές επιδιώξεις και καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Πούτιν στη σύνοδο της G20, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ, η Ρωσία έχει λάβει σχετική πρόσκληση από την Ουάσιγκτον, ωστόσο η απόφαση για το ταξίδι του Ρώσου προέδρου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των επαφών του Νοεμβρίου στην Κίνα.

Στην ατζέντα η Ουκρανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση του πολέμου στην Ουκρανία. Μια συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια συζήτησης για ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και διπλωματικής αποκλιμάκωσης. Εντούτοις, η απουσία της ουκρανικής πλευράς από ένα τέτοιο σχήμα ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε συμφωνία αφορά την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας του δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση της ουκρανικής κυβέρνησης.

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