Το AI παραλήρημα του Νετανιάχου: Σοκάρει το Ισραήλ με ψηφιακό πυρηνικό ολοκαύτωμα 48 ώρες πριν τις κάλπες

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Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στο Ισραήλ η ανάρτηση Νετανιάχου στον επίσημο λογαριασμό του στο X, που απεικονίζει μια πυρηνική έκρηξη πάνω από το Τελ Αβίβ, μόλις 48 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Η εικόνα, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI), συνοδεύει άρθρο του δεξιού πολιτικού αναλυτή και συγγραφέα Γιουβάλ Μπλούμπεργκ, το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υιοθετεί πλήρως, προτρέποντας: «Διαβάστε τα σημαντικά λόγια του Γιουβάλ Μπλούμπεργκ».

Netanyahu posted an AI-generated image of a nuclear explosion over Tel Aviv, alongside a warning that Iran could cause a “second Holocaust” if Israel elects a leader unable to confront Tehran. Opposition leaders accused him of scaremongering two days before the election. pic.twitter.com/4upxlvwmra — ILRedAlert (@ILRedAlert) October 25, 2026

Στο κείμενο που αναδημοσιεύει ο Νετανιάχου, ο Μπλούμπεργκ υποστηρίζει ότι το κράτος του Ισραήλ αντιμετωπίζει μια «πραγματική και απτή υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν και προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος» αν η κάλπη εκλέξει ηγέτη που θα φανεί ανίκανος να αντιμετωπίσει την Τεχεράνη.

«Να τον κρατήσουμε μακριά από το τιμόνι της χώρας»

Η χρήση της εν λόγω εικόνας προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για «υστερική απόπειρα τρομοκράτησης» των ψηφοφόρων. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι επιστρατεύει τον τρόμο και τον πανικό για να διασωθεί πολιτικά. «Πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, κυρίως, μακριά από το τιμόνι της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού και πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, έκανε λόγο για κίνηση «κίνηση υστερίας». Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν μάλιστα μια σοβαρή αντίφαση στο αφήγημα του ισραηλινού πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι σε προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε ισχυριστεί πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν εξουδετερώσει την ιρανική πυρηνική. Με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά «κόκκινο» και την κοινωνία του Ισραήλ βαθιά πολωμένη, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή αποκαλυπτικών εικόνων στην τελική ευθεία προς τις κάλπες ανοίγει πλέον μια νέα, επικίνδυνη σελίδα στην πολιτική επικοινωνία της χώρας. Διαβάστε επίσης:

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