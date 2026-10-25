Έντασης συνέχεια στους δρόμους της Ευρώπης: Χιλιάδες προσαγωγές στο Παρίσι και τραυματισμοί αστυνομικών – «Βανδαλισμοί» και «λεηλασίες» στην Βαρκελώνη

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Το κύμα διαδηλώσεων και ταραχών που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ευρώπη συνεχίζεται για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, σύμφωνα με τα συνδικάτα, διαδήλωσαν συνολικά πάνω από 800.000 άτομα σε όλη τη χώρα το Σάββατο παρά τις σχετικές απαγορεύσεις ενώ συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και συλλήψεις υπήρξαν και στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη με τις τοπικές Αρχές να κάνουν λόγο για «βανδαλισμούς» και «λεηλασίες».

Γαλλία: 1.314 προσαγωγές – 53 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία οδήγησαν σε 1.314 προσαγωγές και 75 επεμβάσεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό σε εθνικό επίπεδο που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών. Ο απολογισμός κάνει επίσης λόγο για 53 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας και 24 καταστήματα που λεηλατήθηκαν.

«Πολλές έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει», ανακοίνωσε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε τον αριθμό των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν.

Η νύχτα ήταν «ήρεμη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, μετά τις κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ 410.000 και 800.000 άνθρωποι στη Γαλλία, σύμφωνα με τις επίσημες πηγές.

Ισπανία: 128 συλλήψεις στη Βαρκελώνη για «βανδαλισμούς» και «λεηλασίες»

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κυρίως για πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» ή ακόμα και «λεηλασίες», ανακοίνωσε σήμερα η καταλανική αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε, αφενός, στην Εισαγγελία Ανηλίκων και, αφετέρου, στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες», εξήγησε η Σίλβια Κατά, επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ομάδες νέων, πολλοί εκ των οποίων είναι ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν στους δρόμους της Βαρκελώνης και να επιτίθενται σε καταστήματα, αφού είχαν πρώτα συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρχές.

Η Σίλβια Κατά διευκρίνισε πως μονάχα δύο συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο», ενώ πρόσθεσε πως 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης «τραυματίστηκαν» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρόκειται για απρόκλητη βία», κατήγγειλε η αξιωματικός, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες της προσπαθούν πλέον να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ίδια, τα άτομα αυτά ήταν «εντελώς ανοργάνωτα», αλλά είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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