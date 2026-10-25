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25.10.2026 14:05

Κρίσιμες εκλογές στη Σερβία: Καταγγελίες από τους φοιτητες για εξαγορά ψήφων

25.10.2026 14:05
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Περιστατικά εξαγοράς ψήφων έξω από εκλογικά τμήματα καταγγέλλουν οι Φοιτητές, ενώ η κρίσιμη εκλογική διαδικασία στη Σερβία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται υψηλή προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες. Τρεις ώρες μετά το άνοιγμα των κάλπων είχε ψηφίσει το 20% των εγγεγραμμένων. Αν η τάση συνεχιστεί και η συμμετοχή ξεπεράσει το 60-65%, τότε, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα ευνοηθούν περισσότερο οι φοιτητές.

Στην εκλογική αναμέτρηση αναμετρώνται ο Αλεξάντερ Βούτσιτς, που κυβερνά τη χώρα εδώ και 14 χρόνια, και οι φοιτητές που έχουν στο πλευρό τους και τον Ντέγιαν Μποντίρογκα, μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το κίνημα των Φοιτητών γεννήθηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, με αφορμή την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν το αποτέλεσμα είναι οριακό, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν ήρεμα. Όπως σημειώνεται, το αποτέλεσμα θα αμφισβητηθεί και από τις δύο πλευρές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αντιδράσεις με αρνητικό πρόσημο.

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