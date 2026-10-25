Κιμ Γιονγκ Ουν: Ξαφνική επίσκεψη στην Κίνα – Τα μηνύματα προς Ουάσιγκτον και Πεκίνο

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Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποίησε το Σάββατο (24/10) ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης των σχέσεων Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο Κιμ ταξίδεψε στη μεθοριακή πόλη Νταντόνγκ, όπου συναντήθηκε με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο, επισκέφθηκε μνημείο του Πολέμου της Κορέας και διέσχισε τη νέα γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες.

Η επίσκεψη, η οποία διήρκεσε μόλις μία ημέρα, πραγματοποιήθηκε ενόψει της επετείου της εισόδου της Κίνας στον Πόλεμο της Κορέας, ενώ Πεκίνο και Πιονγκγιάνγκ επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να αναπτύσσει τις στρατιωτικές της σχέσεις με τη Ρωσία, επιχειρώντας να διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς και με τις δύο χώρες.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία του κινεζικού λαού»

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ επισκέφθηκε το μνημείο για τους Κινέζους στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό της Βόρειας Κορέας κατά τη σύγκρουση του 1950-1953.

Όπως μετέδωσε το KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η ευγνωμοσύνη προς τον κινεζικό λαό, που στήριξε τη Βόρεια Κορέα «με το αίμα του», μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Η επέτειος έχει ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η κινεζική στρατιωτική επέμβαση στον Πόλεμο της Κορέας συνέβαλε καθοριστικά στην επιβίωση του βορειοκορεατικού καθεστώτος. Η σύγκρουση ολοκληρώθηκε το 1953 με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο Κορέες εξακολουθούν τυπικά να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Συνάντηση με κορυφαίο Κινέζο αξιωματούχο Τον Κιμ υποδέχθηκε στη Νταντόνγκ ο Ουάνγκ Χουνίνγκ, τέταρτος στην ιεραρχία της κινεζικής ηγεσίας, ο οποίος του μετέφερε χαιρετισμούς του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στη βορειοκορεατική αντιπροσωπεία συμμετείχαν η αδελφή του ηγέτη, Κιμ Γιο Τζονγκ, και η υπουργός Εξωτερικών Τσόε Σον Χούι. «Ο λαός της Βόρειας Κορέας θα θυμάται για πάντα τα ένδοξα χρόνια που πολεμούσε δίπλα στον κινεζικό λαό», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που προσέφερε το Πεκίνο. Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη γνωστή μετάβασή του στην Κίνα από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για στρατιωτική παρέλαση. Η νέα γέφυρα και η ενίσχυση του εμπορίου Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διέλευση του Κιμ από τη νέα γέφυρα στον ποταμό Γιαλού, η οποία συνδέει τη Νταντόνγκ με τη βορειοκορεατική πόλη Σινουίτζου και εγκαινιάστηκε πρόσφατα, έπειτα από πολυετή καθυστέρηση. Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ σταμάτησε στη μέση της γέφυρας για να παρατηρήσει την περιοχή και εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα σύνδεση θα συμβάλει στην περαιτέρω προσέγγιση των δύο χωρών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο, χωρίς να περιορίσει τη στενή στρατιωτική συνεργασία που έχει αναπτύξει με τη Μόσχα. Παράλληλα, το ταξίδι αποκτά ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον ενόψει της προγραμματισμένης περιοδείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή τον επόμενο μήνα. Διαβάστε επίσης: Oυκρανία: Προβληματισμός και αγωνία μετά την επίθεση Μασκ για τη χρήση του Starlink – Οι εναλλακτικές για τη χώρα Αλβανία: Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στα Τίρανα, καλούν σε νέες διαδηλώσεις οι φοιτητές – Επιμένει στον διάλογο ο Ράμα Βραζιλία: Η μεγάλη μάχη του Λούλα απέναντι στον μπολσοναρισμό – Μια κάλπη που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας