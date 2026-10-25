Στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ προήχθη και παραιτήθηκε μέσα σε 24 ώρες: Πέταξε ποτό σε οπαδούς αγώνα στο ΝΒΑ – Είχε χειριστεί την υπόθεση Γκιλφόιλ (Video)

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Μόλις λίγες ώρες κράτησε η χαρά της προαγωγής για την Μπριτ ΜακΧένρι, στέλεχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία φέρεται να εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από επεισόδιο σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του οποίου πέταξε ένα ποτό προς οπαδούς και αποχώρησε από το γήπεδο εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Η 40χρονη πρώην δημοσιογράφος του ESPN, η οποία εργαζόταν ως σύμβουλος Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είχε προαχθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε νέα θέση, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τις εξωτερικές υποθέσεις της ομάδας του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Ωστόσο, το ίδιο βράδυ βρέθηκε στο επίκεντρο επεισοδίου στο Capital One Arena, όπου παρακολουθούσε την αναμέτρηση των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η εμπλοκή της στο περιστατικό οδήγησε στην αποχώρησή της από το υπουργείο, με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησής της, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

Το επεισόδιο στο NBA και το ποτό που πέταξε προς τους οπαδούς

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Wizards με τους Bucks, όταν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six, ένας άνδρας στις εξέδρες άρχισε να αποδοκιμάζει τον μπασκετμπολίστα των Milwaukee Bucks, Κάιλ Κούζμα.

Ο οπαδός φέρεται να έκανε προσβλητικά σχόλια για την αρραβωνιαστικιά του παίκτη, το γνωστό μοντέλο Γουίνι Χάρλοου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Κούζμα παίζει άσχημα επειδή η σύντροφός του είναι άσχημη.

Η ΜακΧένρι, που καθόταν κοντά στο περιστατικό, φέρεται να παρενέβη ζητώντας από τον οπαδό να σταματήσει τα προσβλητικά σχόλια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παρέμβασή της είχε ως αποτέλεσμα οι οπαδοί να στρέψουν την προσοχή τους εναντίον της και να αρχίσουν να την προκαλούν, ενώ κάποιος φέρεται να της πέταξε ένα ποτό.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ωστόσο, δείχνει τη ΜακΧένρι να εμπλέκεται σε έντονη αντιπαράθεση με θεατές, οι οποίοι φωνάζουν επανειλημμένα «Βγάλτε την έξω!».

Στη συνέχεια, η 40χρονη εμφανίζεται να εκσφενδονίζει ένα ποτό προς την πλευρά των οπαδών, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Ακολούθησαν νέες αποδοκιμασίες, ενώ θεατές άρχισαν να της πετούν διάφορα αντικείμενα, την ώρα που το προσωπικό ασφαλείας προσπαθούσε να την απομακρύνει.

Η αντίδραση της ΜακΧένρι κατά την αποχώρησή της προκάλεσε ακόμη περισσότερα σχόλια με την 40χρονη να απομακρύνεται από τις εξέδρες συνοδευόμενη από προσωπικό ασφαλείας, ενώ δεκάδες θεατές συνεχίζαν να την αποδοκιμάζουν.

Αντί να απαντήσει στις αποδοκιμασίες, εμφανίζεται να χαμογελά, να χαιρετά το πλήθος και να στέλνει φιλιά προς τους οπαδούς.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τη συμπεριφορά στελέχους που κατείχε θέση στην αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η ΜακΧένρι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Είχε αναλάβει και την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης Γκιλφόιλ

Η ΜακΧένρι είχε προσληφθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ, σύμφωνα με την Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν και η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη που συνδέεται στενά με την οικογένεια Τραμπ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει δημοσιεύματα και πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τη ΜακΧένρι να έχει αναλάβει τον χειρισμό σχετικών ερωτημάτων του Τύπου.

Η ίδια, μάλιστα, είχε μόλις επιβραβευθεί επαγγελματικά, καθώς την ημέρα του επεισοδίου είχε αναλάβει νέα καθήκοντα, ως επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Ωστόσο, η προαγωγή της αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το υπουργείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που της κοστίζει ένα βίντεο

Το περιστατικό στην Ουάσινγκτον επανέφερε στη δημοσιότητα ένα παλαιότερο επεισόδιο, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε οδηγήσει σε προσωρινή απομάκρυνση της ΜακΧένρι από τα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Το 2015, όταν εργαζόταν ως αθλητική δημοσιογράφος στο ESPN, είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να επιτίθεται λεκτικά σε υπάλληλο εταιρείας ρυμούλκησης οχημάτων στην Ουάσινγκτον, μετά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου της.

Στο βίντεο εμφανιζόταν να προσβάλλει την εργαζόμενη για το μορφωτικό της επίπεδο, τις επαγγελματικές της ικανότητες και την εμφάνισή της.

«Έχεις καθόλου εκπαίδευση; Έχεις κάποιες δεξιότητες;», της είχε πει, προτού προσθέσει ότι θα μπορούσε και η ίδια να κάνει αυτή τη δουλειά αν είχε εγκαταλείψει το κολέγιο.

«Επειδή εγώ έχω μυαλό και εσύ δεν έχεις;», είχε συνεχίσει, ενώ σε άλλο σημείο έκανε προσβλητικά σχόλια για τα δόντια της υπαλλήλου.

Η ΜακΧένρι είχε επικαλεστεί επίσης την τηλεοπτική της παρουσία, λέγοντας στην εργαζόμενη ότι η ίδια βρίσκεται στην τηλεόραση, ενώ εκείνη εργάζεται σε ένα τροχόσπιτο.

Το βίντεο είχε προκαλέσει κατακραυγή και το ESPN είχε αποφασίσει να την θέσει σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα.

Η δημοσιογράφος είχε τότε ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν απαράδεκτη.

Μετά την αποχώρησή της από το ESPN, εργάστηκε ως πολιτική σχολιάστρια στο Fox Nation και δραστηριοποιήθηκε στον συντηρητικό χώρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, προτού αναλάβει θέση στην κυβέρνηση Τραμπ.

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