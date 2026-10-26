Βραζιλία: Ιστορική ανατροπή και τέταρτη θητεία για τον Λούλα – Ακύρωση των εκλογών απαιτεί ο Μπολσονάρου

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Ιστορική νίκη στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας πέτυχε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξασφαλίζοντας μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία στην προεδρία της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής. Ο 80χρονος κεντροαριστερός ηγέτης επικράτησε στον δεύτερο γύρο της Κυριακής (25/10) του συντηρητικού Φλάβιου Μπολσονάρου, γιου του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ανατρέποντας το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου και διαψεύδοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν τον αντίπαλό του να προηγείται.

Σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα του Ανώτατου Εκλογοδικείου της Βραζιλίας, ο Λούλα συγκέντρωσε το 51,76% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,24% του Μπολσονάρου, εξασφαλίζοντας διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων.

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, η εκλογική Αρχή επιβεβαίωσε την επανεκλογή του προέδρου, ο οποίος θα αναλάβει τη νέα του θητεία στις 5 Ιανουαρίου 2027.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ απέναντι σε έναν γνήσιο εκπρόσωπο των πολιτοφυλακών»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο επανεκλεγείς πρόεδρος όταν αναφέρθηκε στον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

«Έχω αντιπαρατεθεί με πολλούς ανθρώπους, έχω συμμετάσχει σε πολλές εκλογές. Έχω συζητήσει τα σημαντικότερα ζητήματα του κόσμου. Αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν απέναντι σε έναν γνήσιο εκπρόσωπο των πολιτοφυλακών σε αυτή τη χώρα», δήλωσε.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, πρόσθεσε: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να λέει τόσα ψέματα, με τόσο θράσος, σαν να μην υπάρχει μέσα του ούτε ένα κύτταρο ανθρωπισμού».

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (PT) απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή της νεολαίας, υπογραμμίζοντας ότι «οι νέοι της Βραζιλίας βγήκαν στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία».

Παρά τους υψηλούς τόνους απέναντι στον πολιτικό του αντίπαλο, ο Λούλα υποσχέθηκε ότι στη νέα του θητεία θα κυβερνήσει «για όλους», δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στις πολιτικές κοινωνικής φροντίδας.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιου Μπολσονάρου δήλωσε χθες Κυριακή (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι θα απαιτήσει «την ακύρωση των εκλογών», μετά την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στον χθεσινό δεύτερο γύρο.

«Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε τις εκλογές», είπε στην Μπραζίλια. Σύμφωνα με τον υποψήφιο, «πολλά πράγματα μένουν να ξεκαθαρίσουν» μετά τη διένεξη στη δικαιοσύνη που οδήγησε σε δίωρη παράταση της ψηφοφορίας χθες.

Η μεγάλη ανατροπή μετά την ήττα του πρώτου γύρου

Η εκλογική επικράτηση του Λούλα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 4 Οκτωβρίου, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Φλάβιου Μπολσονάρου είχε προηγηθεί με διαφορά μεγαλύτερη των 2,2 εκατομμυρίων ψήφων.

Ακόμη και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, έως το Σάββατο, εμφάνιζαν τον 45χρονο συντηρητικό υποψήφιο να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η επιστροφή του Λούλα στην πρώτη θέση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Ωστόσο, η προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος των Εργαζομένων (PT) απέκτησε νέα δυναμική μετά τον πρώτο γύρο, με μεγάλες συγκεντρώσεις στους δρόμους και εντατική κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μάχη παρέμεινε αμφίρροπη και κατά την καταμέτρηση των ψήφων το βράδυ της Κυριακής, με τους δύο υποψηφίους να εναλλάσσονται στην πρώτη θέση, προτού ο Λούλα αποκτήσει οριστικό προβάδισμα.

Καθοριστική ήταν η εκλογική επίδοσή του στις βορειοανατολικές και βόρειες περιοχές της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Αμαζονίου, όπου κατάφερε να αντισταθμίσει την υπεροχή του αντιπάλου του.

Αντίθετα, ο Φλάβιου Μπολσονάρου επικράτησε στις αγροτικές περιοχές της κεντροδυτικής Βραζιλίας και στις νότιες πολιτείες που συνορεύουν με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Αναστάτωση με την παράταση της ψηφοφορίας – Εκατομμύρια ψηφοφόροι απείχαν

Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από μια ασυνήθιστη δικαστική παρέμβαση, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Ο δικαστής του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Κριστιάνο Ζανίν, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε δικηγόρος του Λούλα, αποφάσισε την παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, έπειτα από προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες μεγάλων πόλεων.

Η απόφαση εκδόθηκε μόλις τρία λεπτά πριν από την προγραμματισμένη λήξη της ψηφοφορίας, στις 17:00, προκαλώντας σύγχυση, καθώς ορισμένα εκλογικά τμήματα είχαν ήδη κλείσει.

Ακολούθησε προσωρινή διακοπή της καταμέτρησης, ενώ διευκρινίστηκε ότι τα εκλογικά τμήματα που δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ψηφοφορίας μπορούσαν να συνεχίσουν να δέχονται ψηφοφόρους για επιπλέον δύο ώρες.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας.

Παρά το υψηλό διακύβευμα της αναμέτρησης, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια πολίτες δεν προσήλθαν στις κάλπες, σε ένα εκλογικό σώμα σχεδόν 160 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Η τέταρτη θητεία ενός πολιτικού που κυριαρχεί στην Αριστερά από το 1989

Ο Λούλα, πρώην μεταλλεργάτης και ιστορική προσωπικότητα της βραζιλιάνικης Αριστεράς, διεκδίκησε για πρώτη φορά την προεδρία το 1989.

Διετέλεσε πρόεδρος για δύο συνεχόμενες θητείες, από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Δεκέμβριο του 2010, και επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2023.

Με τη νέα του νίκη γίνεται ο πρώτος πολιτικός στην ιστορία της Βραζιλίας που εκλέγεται τέσσερις φορές πρόεδρος.

Ο Λούλα συμπληρώνει τα 81 του χρόνια στις 27 Οκτωβρίου και θα είναι 85 ετών κατά την ολοκλήρωση της νέας τετραετίας.

Η επικράτησή του αποτελεί επίσης εξαίρεση στην ευρύτερη πολιτική τάση που έχει διαμορφωθεί στη Λατινική Αμερική, όπου οι ψηφοφόροι έχουν στραφεί σε συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, οδηγώντας δεξιούς ηγέτες στην εξουσία σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή και η Κολομβία.

Παρά τη νίκη του, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος καλείται να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Δύσκολη συνύπαρξη με τον Τραμπ και η επιρροή της Κίνας

Η επανεκλογή του Λούλα αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένων των σημαντικών πολιτικών διαφορών που τον χωρίζουν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λούλα έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην πολιτική του Τραμπ, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να μην παρέμβει στις εκλογές.

«Η Βραζιλία δεν θα χωρέσει ποτέ στην πίσω αυλή κανενός», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να διατηρήσει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

Από την πλευρά του, ο Φλάβιου Μπολσονάρου είχε δεσμευτεί για στενότερη ευθυγράμμιση της Βραζιλίας με την Ουάσιγκτον.

Αν και ο Τραμπ δεν υποστήριξε άμεσα την υποψηφιότητα του Μπολσονάρου, όπως είχε κάνει με συντηρητικούς υποψηφίους που επικράτησαν σε εκλογές στην Κολομβία και την Ονδούρα, η κυβέρνησή του επιδιώκει τη στενότερη συνεργασία με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής που συμμερίζονται τις προτεραιότητές της.

Ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει την περιοχή ως ζώνη στρατηγικής επιρροής των ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου και περιορισμού της κινεζικής παρουσίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Η Βραζιλία, με πληθυσμό περίπου 213 εκατομμυρίων κατοίκων, σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα και τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, κατέχει ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική θέση.

Παράλληλα, οι στενές σχέσεις του Λούλα με την Κίνα αποτελούν ακόμη ένα σημείο διαφοροποίησης από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παραμονή του στην εξουσία αναμένεται να γίνει δεκτή θετικά από επικριτές του Αμερικανού προέδρου, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμαζόνιος και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η επανεκλογή του Λούλα έχει ιδιαίτερη σημασία και για την περιβαλλοντική πολιτική της Βραζιλίας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Φλάβιου Μπολσονάρου θα ενίσχυε την επιρροή των μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής.

Οι επικριτές του είχαν παραπέμψει στην περίοδο διακυβέρνησης του πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, όταν είχαν καταγραφεί ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποψίλωσης και δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο.

Κατά την εκτίμησή τους, η υιοθέτηση πιο χαλαρών περιβαλλοντικών κανόνων από τον νεότερο Μπολσονάρου θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους για το οικοσύστημα της περιοχής.

Η διατήρηση της περιβαλλοντικής προστασίας, σε συνδυασμό με τις πιέσεις των ισχυρών αγροτικών και μεταλλευτικών συμφερόντων, αποτελεί ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη νέα κυβέρνηση.

Η επόμενη ημέρα: Μια διχασμένη χώρα και ένα δεξιό Κογκρέσο

Παρά τους πανηγυρισμούς των υποστηρικτών του Λούλα, το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τον βαθύ πολιτικό διχασμό της Βραζιλίας.

Περισσότερο από το 48% των ψηφοφόρων επέλεξε τον Φλάβιου Μπολσονάρου, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική κοινωνική και εκλογική βάση της συντηρητικής παράταξης.

Η πρόκληση για τον επανεκλεγέντα πρόεδρο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εξαιτίας των νέων κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα (PL) του Μπολσονάρου κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη στις βουλευτικές εκλογές, ενώ το νέο Κογκρέσο χαρακτηρίζεται ως το πιο δεξιό στην περίοδο της σύγχρονης δημοκρατικής ιστορίας της Βραζιλίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο Λούλα θα πρέπει να αναζητήσει πολιτικές συναινέσεις και συνεργασίες για να προωθήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα.

Πριν από τις εκλογές, ο ίδιος είχε περιγράψει την αναμέτρηση ως «ένα σταυροδρόμι για τη Βραζιλία», υποσχόμενος να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών στρατοπέδων.

Είχε επίσης προαναγγείλει «έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης», χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά το περιεχόμενό του.

Σε ζωντανή μετάδοση μέσω WhatsApp, λίγο πριν από την ψηφοφορία, είχε δηλώσει ότι «αυτή η χώρα δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει σταθερός στον αγώνα για «μια πιο δίκαιη χώρα, με ευκαιρίες για όλους και πολιτικές προσανατολισμένες στις ανάγκες του πληθυσμού».

Η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία για τον βετεράνο πολιτικό, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις εσωτερικές αντιθέσεις, την ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία της Δεξιάς και τις πιέσεις που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον.

Η τέταρτη θητεία του Λούλα αρχίζει με μια ιστορική εκλογική ανατροπή, αλλά και με πολιτικές δυσκολίες που ενδέχεται να αποδειχθούν μεγαλύτερες από εκείνες των προηγούμενων κυβερνήσεών του.

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