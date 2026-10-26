Μονή Σινά: Τα θετικά και τα αρνητικά σημεία μιας δύσκολης συμφωνίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι τόνοι σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για το καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά ήταν πανηγυρικοί. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια συμφωνία, εκτός από τα όποια «κέρδη», υπάρχουν και «απώλειες».

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, η συμφωνία μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών σημαίνει ότι, μετά από 1.500 χρόνια κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο, διαμορφώνεται πλέον ένα στέρεο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει στο διηνεκές τον θρησκευτικό χαρακτήρα της και των εκκλησιαστικών κτημάτων, προσθέτοντας ότι η συμφωνία διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της Μονής, με την απονομή αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η συμφωνία «δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων. Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων».

Βέβαια, υπάρχει κι αντίλογος: η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο συμβιβασμός με τις αιγυπτιακές Αρχές φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, περιορίζοντας τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης, και την κάλεσε να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, μαζί με τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις, σχετικά με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται, τις διεκδικήσεις που εγκαταλείπονται, τα ακίνητα που καλύπτονται και τις εγγυήσεις απέναντι σε νέες αμφισβητήσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην πραγματικότητα η συμφωνία είναι εξαιρετικά επωφελής για τη Μονή, καθώς:

Κατοχυρώνει στο διηνεκές τον ορθόδοξο και μοναστικό χαρακτήρα της Μονής. Αυτό είναι καθοριστικό, επειδή προστατεύει τη συνέχιση της λατρείας και της μοναστικής ζωής σε έναν χώρο με ιστορία περίπου 1.500 ετών.

Αυτό είναι καθοριστικό, επειδή προστατεύει τη συνέχιση της λατρείας και της μοναστικής ζωής σε έναν χώρο με ιστορία περίπου 1.500 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ακίνητα που εξυπηρετούν τη θρησκευτική λειτουργία της Μονής θα παραμείνουν στη δωρεάν νομή και κατοχή της χωρίς χρονικό περιορισμό . Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος να διαταραχθεί η καθημερινή λειτουργία της από μελλοντικές διεκδικήσεις.

. Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος να διαταραχθεί η καθημερινή λειτουργία της από μελλοντικές διεκδικήσεις. Λύνεται το πρόβλημα στελέχωσής της , καθώς πλέον προβλέπονται άδειες μακράς διάρκειας για τους μοναχούς. Αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα καθεστώς βραχυχρόνιων ή ανανεώσιμων αδειών παραμονής.

, καθώς πλέον προβλέπονται άδειες μακράς διάρκειας για τους μοναχούς. Αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα καθεστώς βραχυχρόνιων ή ανανεώσιμων αδειών παραμονής. Αποτρέπονται νέες νομικές αντιπαραθέσεις με το αιγυπτιακό κράτος και η Μονή μπορεί με ασφάλεια να προστατεύσει την ιστορική κληρονομιά και να διευκολύνει τη συντήρηση της Μονής και των κειμηλίων της.

και η Μονή μπορεί με ασφάλεια να προστατεύσει την ιστορική κληρονομιά και να διευκολύνει τη συντήρηση της Μονής και των κειμηλίων της. Σε ευρύτερο επίπεδο, η συμφωνία επικυρώνει τις καλές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, αφαιρώντας το «αγκάθι» μιας διαμάχης που αφορά ένα μνημείο παγκόσμιας θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας.

Από την άλλη, πάντως, και λαμβάνοντας υπόψη και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και εκκλησιαστικών κύκλων:

Για το ζήτημα της κυριότητας της περιουσίας της Μονής , γίνεται διάκριση μεταξύ εκκλησιαστικών και μη εκκλησιαστικών ακινήτων. Για τα εκκλησιαστικά ακίνητα προβλέπεται διαρκής δωρεάν νομή και κατοχή, ενώ για τα υπόλοιπα ακίνητα προβλέπεται χρήση και κατοχή σύμφωνα με το αιγυπτιακό δίκαιο, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη αναγνώριση πλήρους κυριότητας. Κάποιοι θεωρούν ότι η συμφωνία οδηγεί σε de facto περιουσιακή απώλεια .

, γίνεται διάκριση μεταξύ εκκλησιαστικών και μη εκκλησιαστικών ακινήτων. Για τα εκκλησιαστικά ακίνητα προβλέπεται διαρκής δωρεάν νομή και κατοχή, ενώ για τα υπόλοιπα ακίνητα προβλέπεται χρήση και κατοχή σύμφωνα με το αιγυπτιακό δίκαιο, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη αναγνώριση πλήρους κυριότητας. Κάποιοι θεωρούν ότι . Η Μονή παραμένει υπό το αιγυπτιακό δίκαιο , θα πρέπει να συμμορφώνεται με την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις και πλέον το ερώτημα αφορά την ισχύ των εγγυήσεων, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές περιπέτειες.

, θα πρέπει να συμμορφώνεται με την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις και πλέον το ερώτημα αφορά την ισχύ των εγγυήσεων, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές περιπέτειες. Η συμφωνία –λένε οι πληροφορίες– προβλέπει αμοιβαία απόσυρση των αιτήσεων ακύρωσης , κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες της Μονής να διεκδικήσει διαφορετική λύση στο ιδιοκτησιακό.

, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες της Μονής να διεκδικήσει διαφορετική λύση στο ιδιοκτησιακό. Τέλος, εκκλησιαστικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι το δύσκολο βήμα αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής των όσων προβλέπει η συμφωνία (προστασία ακινήτων, διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα κ.λπ.).

Η συμφωνία προφανώς βάζει τέλος σε μια επικίνδυνη περιπέτεια για το αρχαιότερο ορθόδοξο μοναστήρι στον κόσμο. Ωστόσο, το πόσο πραγματικά επωφελής είναι θα φανεί… στο χειροκρότημα, που λέει και το τραγούδι…

Διαβάστε επίσης

Διαξιφισμοί ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για τη Μονή Σινά: «Βγάλτε τη συμφωνία αντί να πανηγυρίζετε» – «Κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση»



Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός – Θα έχει συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου

Μαρινάκης: «Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά – Κανένα θέμα λήψης άδειας από την Τουρκία»