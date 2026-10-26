Μονή Σινά: Τα θετικά και τα αρνητικά σημεία μιας δύσκολης συμφωνίας

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Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι τόνοι σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για το καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά ήταν πανηγυρικοί. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια συμφωνία, εκτός από τα όποια «κέρδη», υπάρχουν και «απώλειες».
Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, η συμφωνία μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών σημαίνει ότι, μετά από 1.500 χρόνια κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο, διαμορφώνεται πλέον ένα στέρεο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει στο διηνεκές τον θρησκευτικό χαρακτήρα της και των εκκλησιαστικών κτημάτων, προσθέτοντας ότι η συμφωνία διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της Μονής, με την απονομή αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η συμφωνία «δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων. Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων».
Βέβαια, υπάρχει κι αντίλογος: η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο συμβιβασμός με τις αιγυπτιακές Αρχές φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, περιορίζοντας τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης, και την κάλεσε να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, μαζί με τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις, σχετικά με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται, τις διεκδικήσεις που εγκαταλείπονται, τα ακίνητα που καλύπτονται και τις εγγυήσεις απέναντι σε νέες αμφισβητήσεις.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην πραγματικότητα η συμφωνία είναι εξαιρετικά επωφελής για τη Μονή, καθώς:
Από την άλλη, πάντως, και λαμβάνοντας υπόψη και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και εκκλησιαστικών κύκλων:
Η συμφωνία προφανώς βάζει τέλος σε μια επικίνδυνη περιπέτεια για το αρχαιότερο ορθόδοξο μοναστήρι στον κόσμο. Ωστόσο, το πόσο πραγματικά επωφελής είναι θα φανεί… στο χειροκρότημα, που λέει και το τραγούδι…
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