Διαξιφισμοί ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για τη Μονή Σινά: «Βγάλτε τη συμφωνία αντί να πανηγυρίζετε» – «Κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση»

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Ανταλλαγή δηλώσεων γύρω από το ζήτημα της Μονής Σινά προέκυψε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να δημοσιοποιήσει το σχετικό συμφωνητικό «αντί να πανηγυρίζει» με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντάει μιλώντας για «αντιπολίτευση στη χώρα» και όχι στην κυβέρνηση.

ΠΑΣΟΚ: Αντί πανηγυρισμών, η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το συμφωνητικό για τη Μονή Σινά

«Πίσω από τους πανηγυρικούς λόγους του Πρωθυπουργού για την κατάληξη της υπόθεσης της Ιεράς Μονής Αγ. Αικατερίνης του Όρους Σινά, παραμένουν τα σοβαρά ερωτήματα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με φόντο τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την Μονή Σινά.

«Γιατί στην ανάρτηση του αναφέρεται μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα, τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής και σε “αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας” και όχι σε κυριότητα;», ρωτά στη συνέχεια ο κ. Τσουκαλάς, για να προσθέσει:

«Για τι ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση; Πότε αναδείχθηκε η “θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων”; Πότε ακριβώς αμφισβητήθηκε το πνευματικό καθεστώς και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής; Εκείνο, αντιθέτως, που για πρώτη φορά μετά από δέκα πέντε αιώνες αμφισβητήθηκε ευθέως από την κυβέρνηση της φίλης Αιγύπτου ήταν τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα της Μονής στα ακίνητα αυτής. Πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα θέματα και μάλιστα υπό καθεστώς πίεσης;»

«Εν τέλει, το αν κάτι συνιστά “εθνική επιτυχία”, δεν θα κριθεί από τον Πρωθυπουργό αλλά από τα ιστορικά και πραγματικά δεδομένα», σημειώνει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει:

«Αντί πολλών λόγων, η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού, πριν την υπογραφή του, ώστε να εκτιμηθούν οι συνέπειές του στη λειτουργία και την ιδιοκτησία της Μονής.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για στείρα αντιπολίτευση στο θέμα της οριζόντιας απαγόρευσης των ανηλίκων ως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος όμως τελικά είναι μόνιμα στην όχθη της στείρας άρνησης κάθε εποικοδομητικής συζήτησης μέσα στη Βουλή;

Είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του που αντιλαμβάνονται την πολιτική συζήτηση με όρους επιφανειακής επικοινωνίας, λοιδορούν κάθε άλλη προσέγγιση ως “επικίνδυνη”, “λαϊκιστική” και αυτοπροβάλλονται ως οι “μόνοι εκφραστές” της άποψης της κοινωνίας.

Πόση αλαζονεία!

Το είδαμε στην περίπτωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, που μετά από τέσσερα χρόνια που δεν λειτούργησε ποτέ, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι ήταν «αχρείαστη».

Το είδαμε και στις 120 δόσεις που μέσα σε έναν μήνα από “λαϊκισμός” έγιναν προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ας επαναλάβουμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ και ας κρίνουν οι πολίτες:

Το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία πρότεινε απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών και περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση για τις ηλικίες 13 και 14 ετών, με συγκεκριμένες εγγυήσεις προστασίας και σεβασμό στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ηλικίας και επιδιώκει τη σταδιακή ανάπτυξη της ψηφιακής αυτονομίας των εφήβων.

Ακόμη και η Γαλλία που είχε υιοθετήσει τη γενική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών, επανήλθε με νέα νομοθετική πρόταση, η οποία προβλέπει διαφοροποίηση ανάλογα με τους κινδύνους των πλατφορμών και δυνατότητα πρόσβασης για παιδιά 13 και 14 ετών με γονική συγκατάθεση.

Είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τη νοημοσύνη των πολιτών, ο Πρωθυπουργός να ισχυρίζεται πως η νομιμότητα είναι κεντρικό αφήγημα της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, όταν θα μείνει στην ιστορία ως μια άνευ προηγουμένου τετραετία σκανδάλων και διαφθοράς.

Το πάρτι διαφθοράς τελειώνει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Τότε ξεκινά μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.

ΥΓ. Θα περιμέναμε μετά από μια εβδομάδα σιωπής ο Πρωθυπουργός να είχε κάτι να πει για τον «εθελοντή» Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Μπεκίρη.

Η αφωνία προφανώς σημαίνει πλήρη κάλυψη σε μια παράτυπη, αντιθεσμική και πολλαπλά προβληματική κατάσταση. Και οι ευθύνες ανάγονται πια στον ίδιον. Όσο διατηρεί τον κ. Μπεκίρη στη θέση του , ο Πρωθυπουργός προσβάλλει συνειδητά κάθε έννοια αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Οι πολίτες πλέον ξέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο βασικός υπεύθυνος για την παρακμή των θεσμών στη χώρα», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ για τη Μονή Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, όχι στη ΝΔ»

«Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», που αφορά τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, απαντώντας στον ΠΑΣΟΚ, το οποίο και κατηγόρησε ότι κάνει αντιπολίτευση στη χώρα και όχι στη ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας σε εκδήλωση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων κατηγόρησε το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι αμφισβητεί μια συμφωνία την οποία χαιρετίζουν και στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου.

Απαντώντας μάλιστα στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα συμβεί μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Πρόσθεσε ότι η θέση που διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ εκφράζει «τη βούληση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Σινά και του αιγυπτιακού κράτους «ιστορικής σημασίας», σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση λειτούργησε ως αρωγός για την επίλυση μιας εκκρεμότητας που διαρκεί περισσότερο από 1.000 χρόνια.

«Αφήστε την κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι. Σας είπα τι προηγήθηκε και ποιοι αναγνωρίζουν αυτήν την ιστορική συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν», «αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

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