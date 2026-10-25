Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργός – Θα έχει συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ.

Η συνάντηση γνωστοποιήθηκε μέσω δελτίου Τύπου αναφορικά με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

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