Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Συγκίνηση στο μνημόσυνό της

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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των πέντε χρόνων από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, και ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης, οι οποίοι άφησαν λουλούδια στη μνήμη της.

Στο μνημόσυνο έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

«Η Φώφη Γεννηματά μας λείπει πολύ. Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπεια της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη», πρόσθεσε.

Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή στις 25/10/2021 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο θάνατός της στα 57 της χρόνια συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, με την ίδια, μέχρι και την τελευταία στιγμή, να δίνει τον δικό της πολιτικό αγώνα, καθώς τότε βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου στο Kίνημα.

Έμεινε στην Ιστορία ως η πολιτικός που κατάφερε να αναγεννήσει και να μεγαλώσει ξανά το ΠΑΣΟΚ, όταν αυτό το 2015 βρισκόταν εξαϋλωμένο και με τους λιγότερους βουλευτές στη Βουλή του Ιανουαρίου του 2015, με ποσοστό μόλις 4,68%.

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