Μητσοτάκης – Μπιν Σαλμάν: Γιατί η Αθήνα επιμένει στη σχέση με το Ριάντ – Οι Patriot, η Τουρκία και η νέα σκακιέρα

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Περισσότερο περιεχόμενο από όσο αρχικά φαινόταν είχε το ταξίδι-αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ και η συνάντησή του με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμα ήταν η θετική απάντηση της Αθήνας στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Βασίλειο, όπου βρίσκεται από το 2021. Η ελληνική συστοιχία έχει αναπτυχθεί στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, συμβάλλοντας στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παρουσίασε την παραμονή των Patriot ως έμπρακτη ελληνική συνεισφορά τόσο στην ασφάλεια του Βασιλείου όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα.

Μια σχέση που η Αθήνα θέλει να διατηρήσει στρατηγική

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους Patriot. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο πλευρών να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε άμυνα, ενέργεια και συνδεσιμότητα, τρεις τομείς στους οποίους Αθήνα και Ριάντ έχουν επενδύσει πολιτικά τα τελευταία χρόνια.

Για την ελληνική εξωτερική πολιτική, η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν σημαντικό συνομιλητή στον αραβικό κόσμο, με αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική επιρροή. Η Αθήνα επιδιώκει, άλλωστε, να διατηρεί ισχυρούς διαύλους όχι μόνο με το Ριάντ, αλλά συνολικά με τις αραβικές πρωτεύουσες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα.

Αυτό εξηγεί και γιατί η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συγκυρία.

Η Σαουδική Αραβία δεν ασκεί την εξωτερική πολιτική της με γνώμονα τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Το Ριάντ επιδιώκει ταυτόχρονα σχέσεις με την Αθήνα και διεύρυνση της συνεργασίας του με την Άγκυρα. Για την Ελλάδα, επομένως, το ζητούμενο δεν μπορεί να είναι να απαιτήσει από τη Σαουδική Αραβία να «διαλέξει πλευρά», αλλά να διατηρήσει το δικό της κεφάλαιο στις σχέσεις με το Βασίλειο.

Και σε αυτό ακριβώς αποκτά σημασία η ελληνική στρατιωτική παρουσία.

Τι δίνει η Ελλάδα και τι περιμένει από το Ριάντ

Η Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και πέντε χρόνια μια συγκεκριμένη και καθόλου συμβολική δέσμευση: ελληνικό οπλικό σύστημα και ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχουν στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνέχιση αυτής της αποστολής επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα θεωρεί πως η σχέση με το Ριάντ έχει στρατηγική αξία και προσδοκά ότι η επένδυση αυτή θα αποδίδει αντίστοιχο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο.

Δεν σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία θα υιοθετεί αυτομάτως τις ελληνικές θέσεις ούτε ότι θα περιορίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Σημαίνει, όμως, ότι η Ελλάδα επιδιώκει να παραμένει ένας χρήσιμος και αξιόπιστος εταίρος για μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του αραβικού κόσμου.

Και αυτή η επιδίωξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα αναζητεί ισχυρότερα ερείσματα στον αραβικό κόσμο.

Το ταξίδι Μητσοτάκη στο Ριάντ, επομένως, δεν πρέπει ούτε να υπερτιμηθεί ως κάποια εντυπωσιακή αλλαγή των περιφερειακών συσχετισμών ούτε να υποτιμηθεί ως μια απλή διευθέτηση για τους Patriot.

Το πραγματικό στοίχημα θα κριθεί σε βάθος χρόνου: κατά πόσο η σταθερή ελληνική επένδυση στη σχέση με τη Σαουδική Αραβία θα μεταφραστεί σε ουσιαστική διπλωματική στήριξη και σύγκλιση συμφερόντων, όταν η Αθήνα θα τη χρειαστεί στα δύσκολα.

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