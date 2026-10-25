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25.10.2026 14:51

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το “απέναντι”, ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

25.10.2026 14:51
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Για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Φαίη Σκορδά μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της. μίλησεκαι ξεκαθάρισε ότι με κανέναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμά έχει να χωρίσει κάτι.

«Είναι καλή καπετάνισσα και ξέρει να το κρατά το τιμόνι γερά όταν περνάει μέσα από φουρτούνες. Η Φαίη έκανε μπαλέτο άρα τον χορό τον ξέρει πάρα πολύ καλά», είπε η παρουσιάστρια του ALPHA.

«Όντως συνέβη αυτό το τηλεφώνημα μέσα στο καλοκαίρι. Με πήρε ένα πρωί τηλέφωνο και μου λέει “μας βλέπεις που μας έχουν split;”. Η χαρά των σάιτ τότε ξέρεις, Σκορδά VS Γερμανού. Και οι δύο είπαμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί και ότι όταν δυο άνθρωποι εκτιμούν ο ένας τον άλλο και συμπαθούν τόσο ουσιαστικά ο ένας τον άλλον, δεν τους χωρίζει τίποτα. Και νομίζω έχει αποδειχτεί και τα τελευταία χρόνια αυτό», πρόσθεσε.

«Ούτε με τον Κώστα Τσουρό μας χώρισε το απέναντι και το φετινό παράδειγμα, με την Αναστασία Γιάμαλη που είμαστε απέναντι και που σκίζει το κορίτσι, να τα λέμε τα πράγματα ειλικρίνα, την εκτιμώ τόσο πολύ σαν δημοσιογράφο και τη συμπαθώ τόσο που ουδέποτε θα τη δω ανταγωνιστικά. Η Φαίη δεν έχει να αποδείξει τίποτα», ξεκαθάρισε η Ναταλία Γερμανού.

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