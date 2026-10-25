Σκορδά για Κούρκουλα: «Δεν μπορεί ο νους μου να χωρέσει στην ίδια πρόταση την αξία της φιλίας με την κακοποίηση παιδιών» (Video)

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Τη έντονη διαφωνία της με τη στάση της Ελένης Κούρκουλα και τη στήριξη στον Δημήτρη Λιγνάδη στην υπόθεση που αφορά στις κατηγορίες βιασμών εξέφρασε η Φαίη Σκορδά.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή της στον ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια είπε: «Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά, όταν έχεις την Ελένη Κούρκουλα, η οποία είχε εμπλακεί με τις δημόσιες τοποθετήσεις της τέλος πάντων στο θέμα του Λιγνάδη, ότι πρέπει να ρωτήσεις. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, παρότι μιλάμε τώρα για μια παράσταση, γι αυτό η γυναίκα βγαίνει να δώσει συνέντευξη, αλλιώς δεν θα το έκανε, εγώ μπορεί να έλεγα ότι δεν θα πάω να κάνω τη συνέντευξη γιατί δεν θέλω να αγγίξω αυτό το θέμα. Γιατί και να πας και να μη ρωτήσεις δεν γίνεται».

«Απλά δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο, θα συμφωνήσω μαζί της στο ότι λέει ότι είμαστε στα δικαστήρια, έχει υπάρχει αν δεν κάνω λάθος μια καταδικαστική απόφαση και βρίσκονται τώρα στο Εφετείο και λέει δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά συγγνώμη, δεν μπορεί ο νους μου να χωρέσει στην ίδια πρόταση την υψηλή αξία της φιλίας με την κακοποίηση στα παιδιά. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντική η φιλία, αλλά όταν μιλάμε για κατηγορία για κακοποίηση στα παιδιά, η αξία της φιλίας εμένα δεν μου λέει κάτι. Για εμένα δεν συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο κουβέντας. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του προφανώς και παίρνει και τις συνέπειες και εμένει και σεβαστά όλα», επισήμανε.

«Ένας κακοποιητής, ένας εγκληματίας δεν σημαίνει ότι τον βλέπεις και γράφει στο κούτελο “είμαι εγκληματίας”. Οπότε, η ερώτηση τι άνθρωπος είναι, ήταν καλός φίλος ή ήταν large ως εργοδότης, δεν λέει κάτι, όταν ακόμα είμαστε στα δικαστήρια», κατέληξε η Φαίη Σκορδά.

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