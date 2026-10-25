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25.10.2026 11:50

Κούρκουλα για Λιγνάδη: «Έκανα αυτό που νιώθω – Εγώ έτσι βλέπω τη φιλία» (Video)

25.10.2026 11:50
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Για την επιστροφή στο θέατρο μετά από 26 χρόνια αλλά και για τη στήριξη στον Δημήτρη Λιγνάδη στη δίκη για υποθέσεις βιασμού μίλησε η Ελένη Κούρκουλα στην εκπομπή For You του ΑΝΤ1.

«Το έργο με έκανε να επιστρέψω. Το διάβασα και λέω αυτός ο ρόλος είναι για να τον παίξω εγώ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, ούτε μου πέρναγε από το μυαλό ότι θα ξαναέβγαινα στο θέατρο», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Εγώ δεν έκανα παιδιά και θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχω οικογένεια, αλλά είμαι έξτρα γιαγιά για 10 εγγόνια. Δεν είμαι από τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, αλλά με έπνιγε το αίσθημα της ευθύνης, μου δημιουργούσε άγχος. Σε μια εγκυμοσύνη, που ευτυχώς τελείωσε,πήγα σε ψυχίατρο για να βοηθηθώ. Είπα ότι δεν μπορώ να είμαι μάνα, μπορώ να είμαι πατέρας ενός παιδιού. Ο πατέρας δεν έχει το παιδί πάνω του. Νόμιζα ότι δεν θα είμαι καλή μαμά ή έβαζα πρώτα τον εαυτό μου, μπορεί να είναι εγωιστικό», ανέφερε για τη μητρότητα.

Η ηθοποιός μίλησε και για τη μάχη της με τον καρκίνο. «Ήξερα ότι θα βγω νικήτρια. Είχα την μάνα μου και τη γιαγιά μου με καρκίνο στο στήθος. Η γιαγιά μου πέθανε νέα γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, η μητέρα μου όμως έπαθε καρκίνο του μαστού δύο φορές και πέθανε 97 χρονών από βαθιά γεράματα. Είχε αρχίσει να τα χάνει και φώναξα εγώ μπροστά της έναν κομμωτή για να μου ξυρίσει τα μαλλιά, για να μην πάθει σοκ. Αυτό το κεφάλι το ξυρισμένο για όλους τους ανθρώπους γύρω μου ήταν ταμπού. Μόνο η μάνα μου με χάιδευε στο κεφάλι που είχε και άνοια», εξήγησε.

Αναφερόμενη στην υπόθεση Λιγνάδη και τη δήλωση Αθερίδη σε πρόσφατες δηλώσεις του, η Ελένη Κούρκουλα είπε πως το διάβασε και του τηλεφώνησε για τον ευχαριστήσει. «Εγώ έκανα αυτό που νιώθω να κάνω και αυτό που ξέρω να κάνω στη ζωή μου. Λέει κάτι για εμένα αυτονόητο, που θα έκανε ο καθένας. Εγώ έτσι βλέπω τη φιλία. Η ουσία της υπόθεσης κρίνεται στα δικαστήρια. Εγώ κάνω κατά τη γνώμη μου το χρέος μου απέναντι στους ανθρώπους».

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της Σελήνης, στη Λάμψη.

«Η Σελήνη υπήρχε μέσαμου γι αυτό την έπαιξα καλά. Άλλαξε τη ζωή μου αυτός ο ρόλος,με έκανε πασίγνωστη, μου χάρισε την αγάπη του κόσμου με το τσουβάλι. Ακόμα με λένε Σελήνη στον δρόμο», είπε.

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