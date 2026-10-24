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24.10.2026 16:09

Νίκος Μουρατίδης: Χαμός στο διαδίκτυο με τις δηλώσεις του για τον Μαζωνάκη – «Τι κουτσομπόλης» (Video)

24.10.2026 16:09
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Σφοδρές αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Μουρατίδης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός και πρώην μάνατζερ του τραγουδιστή προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις, αποδίδοντας ευθύνες στον ίδιο τον εκλιπόντα για τις επιλογές του, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα.

Οι αναφορές του στον εθισμό του τραγουδιστή προκάλεσαν το κοινό αίσθημα και πυροδότησαν έντονη δυσαρέσκεια.

«Δεν ασχολήθηκε κανείς με την ουσία. Ασχολήθηκαν όλοι με το πάνω πάνω. Τι είναι αυτή η προσωπικότητα; Γιατί οδηγήθηκε εκεί και ποιοι είναι αυτοί που διατηρούν αυτά τα ιατρεία και πάει ο κόσμος;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Μαζωνάκης διάλεξε να κάνει το χειρότερο. Πήγε σε ένα διαμέρισμα να αλλάξει το αίμα του… που όλοι οι ροκ σταρ πάνε στην Ελβετία και στις σούπερ κλινικές και αλλάζουν το αίμα τους. Απορώ με τόσα λεφτά γιατί πήγε στην Καρνεάδου», δήλωσε.

«Ο Γιώργος είχε πρόβλημα. Ήταν εθισμένος… αυτό έφταιγε. Κάποιος του είπε ‘πήγαινε να αλλάξεις το αίμα για να μπορέσεις να συνεχίσεις να κάνεις αυτά που κάνεις.’ Και πήγε και το έκανε και την πάτησε».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν δημόσια την ενόχλησή τους για τον τρόπο με τον οποίο ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα επικριτικά σχόλια πήραν φωτιά, με αρκετούς να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη του τραγουδιστή και να καταδικάζουν το ύφος των τοποθετήσεών του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημόσιες δηλώσεις του Νίκου Μουρατίδη προκαλούν δυσαρέσκεια και γίνονται αντικείμενο έντονης κριτικής, με τον γνωστό μουσικό παραγωγό να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων.

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