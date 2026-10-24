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24.10.2026 15:52

Αχιλλέας Ζέρβας: «Είχα εξάρτηση από το αλκοόλ» – Η διαφορετικότητα στην ομιλία του και η φορτισμένη στιγμή για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη (Video)

24.10.2026 15:52
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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Αχιλλέας Ζέρβας, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία αντιμετώπισε εξάρτηση από το αλκοόλ, αλλά και για τη σχέση του με τον τραυλισμό, που τον συνοδεύει από τα σχολικά του χρόνια.

Ο Αχιλλέας Ζέρβας αποκάλυψε πως η απόφασή του να απομακρυνθεί από το αλκοόλ ήρθε ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Όπως παραδέχτηκε, ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να εξηγήσει με βεβαιότητα τι τον έκανε να αλλάξει στάση.

«Είχα εξάρτηση από το αλκοόλ. Δε ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να το κόψω. Ξύπνησα μια μέρα και είπα “τέρμα”. Δε ξέρω γιατί έπινα, ίσως επειδή ήμουν μικρός. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα» είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τραυλισμό του, εξηγώντας πως χρειάστηκε να φτάσει στην ηλικία των 22-23 ετών για να συνειδητοποιήσει ουσιαστικά τη διαφορετικότητα στον τρόπο ομιλίας του.

Παρότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα λογοθεραπείας από μικρή ηλικία, παραδέχτηκε πως για αρκετά χρόνια δεν ήταν έτοιμος να ασχοληθεί συνειδητά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Αντιλήφθηκα ότι έχω κάτι διαφορετικό στην ομιλία μου στα 22-23. Μέχρι τότε δεν έδινα σημασία. Έλεγα ότι θα περάσουν αυτά κάποια στιγμή. Δεν έφινα σημασία Έχω κάνει πάρα πολλά μαθήματα λογοθεραπείας, από το σχολείο ακόμα, απλά ίσως εγώ δεν ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Να το αντιμετωπίσω με τον εαυτό μου, όχι με τους υπόλοιπους, άρα δε με ένοιαζε και να το βελτιώσω» είπε.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που η δημοσιογράφος της εκπομπής τού έδειξε ένα βίντεο με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος μιλούσε με θερμά λόγια για εκείνον.

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