Κατερίνα Στικούδη: Εγώ έδωσα το τηλέφωνό μου στον Βαγγέλη Σερίφη γιατί τον κοίταζα αλλά με «είχε συνδέσει με Κάιρο» (Video)

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Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην Αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε η Κατερίνα Στικούδη, η οποία μίλησε για την προσωπική της ζωή, τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, για την υποκριτική, αλλά και τη συμμετοχή της στις Μπλε Ώρες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την περασμένη χρονιά βρέθηκε πολύ κοντά στο να συμμετάσχει στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι τα πρώτα στοιχεία που την κέρδισαν ήταν το χαμόγελο, η ευγένεια και η θετική του ενέργεια. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, εκείνη ήταν που έκανε την πρώτη κίνηση όταν γνωρίστηκαν.

«Δεν μου ζήτησε το τηλέφωνό μου όταν με είδε, εγώ έκανα… Παίζαμε στο Hotel τότε, είχα πάει με ένα φιλαράκι μου να τον δω. Τι κοίταγα εγώ, τι ξανακοίταζα, με είχε συνδέσει με Κάιρο. Μου άρεσε, μου έκανε η ενέργειά του. Εγώ έδωσα το τηλέφωνό μου. Δεν αντιλήφθηκε το σήμα. Είχε μια άλλη σχέση τότε, αλλά να μην μπούμε σε λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς εξελίχθηκε η σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκαν έξι μήνες μέχρι να τον γνωρίσει στη μητέρα της.

«Βγήκαμε για ένα φαγητό και μου είπε “εγώ είμαι αυτός, κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία…”. Τον πήγα στον έκτο μήνα στη μαμά μου. Είχε τελειώσει. Απλά εσείς το μάθατε πιο αργά», είπε.

Μιλώντας για όσα εκτιμά στον Βαγγέλη Σερίφη, στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργικότητα και τον χαρακτήρα του.

«Όταν ο άνθρωπος έχει τόση φαντασία παντού, στην κουζίνα, στη μουσική, δεν τον αλλάζεις, τον έχεις βασιλιά και τον φροντίζεις. Είναι καλός, πολύ καλός», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κατερίνα Στικούδη ρωτήθηκε εάν ο σύζυγός της θα μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι για τη Eurovision, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι πέρυσι είχε φτάσει πολύ κοντά στο να ανέβει στη σκηνή του διαγωνισμού με τα χρώματα της Κύπρου.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που δεν θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Να βρεθεί ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ήμουν κοντά πέρσι, πολύ κοντά, μιλάγαμε με τους ανθρώπους», ανέφερε.

Η συζήτηση στράφηκε και στη συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες», για την οποία έχει δεχτεί θετικά σχόλια σχετικά με τις υποκριτικές της ικανότητες.

Η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε ότι πριν αποδεχτεί την πρόταση συμβουλεύτηκε τη φίλη της και ηθοποιό Ελένη Καρακάση, η οποία την ενθάρρυνε να προχωρήσει.

«Ό,τι κάνω, το κάνω για την ψυχούλα μου. Πήρα τηλέφωνο την Ελένη Καρακάση, που είναι πολύ φίλη μου. “Ελένη μου, έχει γίνει αυτή η πρόταση, τι να κάνω;”. “Να το κάνεις”, μου λέει, “εννοείται, θα κοιτάξεις την αλήθεια”. Έμεινα εκεί», περιέγραψε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ορισμένες από τις σκηνές που κλήθηκε να υποδυθεί απέκτησαν αργότερα μια απροσδόκητη σύνδεση με την πραγματική της ζωή.

«Πού να φανταστώ ότι αρκετοί διάλογοι που γίνονταν στα ψέματα θα τους ζούσα στην αλήθεια μετά από λίγο καιρό», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενη στη σχέση της με την υποκριτική, σημείωσε ότι η αγάπη της για τη σκηνή ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια, καθώς η μητέρα της διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο.

«Όλα ξεκίνησαν από το σχολείο και από τη μαμά μου, η οποία ανέβαζε παραστάσεις, οπότε όλη αυτή την έκθεση με το κοινό από παιδάκι την είχα αγαπήσει», είπε.

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της σειράς, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε αποδοχή και στήριξη.

«Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το καστ των ηθοποιών. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί, είμαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Είναι όλοι τους πάρα πολύ βοηθητικοί. Από το πρώτο γύρισμα αισθάνθηκα φοβερή οικειότητα, πολύ αγάπη, σωστή κατεύθυνση», κατέληξε.

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