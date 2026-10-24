Κατερίνα Γερονικολού για το MeToo: Δεν θεωρώ ότι άλλαξαν ριζικά τα πράγματα, εκτέθηκαν λίγα κομμάτια της αλήθειας

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Μία εκτίμηση για την εικόνα που παρουσιάζει ο χώρος της υποκριτικής μετά το MeToo έκανε η Κατερίνα Γερονικολού. Για την ηθοποιό, το κίνημα δεν κατάφερε να αποκαλύψει το σύνολο των περιστατικών κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Όπως είπε, παρά τις σημαντικές αποκαλύψεις, δεν έχουν αλλάξει ριζικά οι συνθήκες όχι μόνο στον κόσμο του θεάτρου, αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς.

«Εντάξει, δεν θεωρώ ότι άλλαξαν ριζικά τα πράγματα. Οι συνειδήσεις αλλάζουν λίγο, λίγο. Χαίρομαι για ό,τι έγινε. Είχε νόημα, είχε αξία. Καταρχάς, για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω, γιατί δεν ξέρω, γι’ αυτό λέω νομίζω… ότι εκτέθηκαν λίγα κομμάτια της αλήθειας και εκτέθηκαν μόνο στον δικό μας χώρο. Δεν μιλάω για τις υποθέσεις που εκτέθηκαν. Λέω για τις υποθέσεις που δεν εκτέθηκαν», σχολίασε η Κατερίνα Γερονικολού στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Η ηθοποιός υποστήριξε επίσης ότι το MeToo δεν έφερε στο φως όλες τις περιπτώσεις κακοποιητικών συμπεριφορών, εκτιμώντας πως υπήρξαν πρόσωπα που δεν καταγγέλθηκαν δημόσια. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θεωρώ ειπώθηκαν πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρητικά δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρητικά ξέφυγαν. Το MeToo δεν είναι ότι σε παρέσυρε τα πάντα, τους πάντες. Καλά, δεν είναι ανάγκη να βγει και όλο το φως στη δημοσιότητα. Να μην κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το βασικό ποιο είναι; Το βασικό είναι να αλλάξουν οι συνειδήσεις, οι νέοι άνθρωποι να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος, να μην είμαστε βίαιοι στους επαγγελματικούς μας χώρους και πουθενά. Αλλά αυτά τα αυτονόητα να μην παραβλέπονται».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως: «Είναι τέρατα της υποκριτικής αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι ηθοποιοί. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν παίζει ρόλο. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν θα γυρίσουν στο θέατρο. Σίγουρα όχι εγώ. Σίγουρα όχι όσοι καταγγέλλουν πράγματα. Θα αποφασίσει, ναι, ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, είμαστε όλοι εμείς. Δεν ξέρω. Ταράζομαι κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό…».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μεταξύ συναδέλφων της σχετικά με το MeToo, επισημαίνοντας ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με ανθρώπους που δεν συμμερίζονται τις θέσεις της. «Το βλέπεις ηθικά; Από ποια πλευρά το βλέπεις; Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω συναδέλφους που είναι πολύ καλά παιδιά και έχουμε άριστη σχέση, που έχουμε διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Δηλαδή τους θεωρώ ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι και πιστεύουν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί; Γιατί, ας πούμε, για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη. Πολλοί άντρες δεν έχουν υποστεί τέτοιες συμπεριφορές. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θέση του θύματος ή δεν έχουν βρεθεί ως μάρτυρες σε κάτι, οπότε μιλάνε θεωρητικά».

Ακολούθως, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Σκέφτονται θεωρητικά. Δεν φταίνε απαραίτητα, αλλά δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου. Αν δεν το βιώσεις στο πετσί σου, γι’ αυτό με βλέπεις διστακτική. Γιατί αν δεν το βιώσεις στο πετσί σου, αν δεν στενέψεις ψυχολογικά εσύ ο ίδιος, το βλέπεις πολύ θεωρητικά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, στάθηκε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης απέναντι στις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πλήρως μια τραυματική εμπειρία αν δεν την έχει βιώσει ο ίδιος.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Αν δεν μου λείψει μία βδομάδα το νερό, πώς μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει λειψυδρία; Αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια συμπαράσταση και αλληλεγγύη στις κακοποιημένες γυναίκες. Πιστεύεις ότι είναι τυχαίο; Γιατί; Γιατί αν δεν το έχεις ζήσει, αν δεν έχεις πονέσει, αν δεν έχεις δει το μαυρισμένο μάτι και αν δεν έχεις προσπαθήσει να το κρύψεις με το makeup, πώς μπορώ εγώ να σε καταλάβω και να βοηθήσω στο σκοπό σου; Προσπαθώ να μπω σε όλες τις θέσεις, στις θέσεις όλων. Δεν έχουν όλοι γίνει θύματα για να μπορούνε να είναι τόσο ευαίσθητοι. Καλό είναι λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα και αν δεν έχουμε βιώσει τη λειψυδρία, ακόμα και αν δεν έχουμε πεθάνει της πείνας ποτέ. Αν ήταν μόνο ένας που το έλεγε, είναι πιο εύκολο να αμφισβητηθεί αυτό που λέει. Αν το πούνε 15 άνθρωποι για τον ίδιο άνθρωπο, γίνεται αυτόματα αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν από 15 πλευρές καταγγελίες και να είναι ψεύτικες. Οπότε παίζει ρόλο και πόσοι μίλησαν».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της για το συγκεκριμένο θέμα, τόνισε: «Δεν το ξέρω αυτό (αν κάποιος το έχει μετανιώσει). Δεν έχω έρθει σε κάποια επαφή. Μπορεί να είναι όλα για καλό. Μπορεί να μιλά σε τοίχο. Δεν το ξέρω, αλλά σου λέω, όλα αυτά δε συνέβησαν, δεν μιλάω τώρα για τις δίκες που είναι ποινικές υποθέσεις και συγκεκριμένα γεγονότα και σε συγκεκριμένα σκηνικά. Μιλάω για καταγγελίες στο ΣΕΗ που συνέβησαν. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ για να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον χώρο μπορούμε να ανθίσουμε και μέσα από τρυφερές συμπεριφορές μπορούμε να είμαστε ομάδα και καλύτεροι. Αλλά είναι και θέμα γενιάς, έτσι; Δηλαδή πάμε τώρα να φτιάξουμε οι επόμενοι σκηνοθέτες να είναι αλλιώς».

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