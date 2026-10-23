Πενέλοπε Κρουζ: «Αγαπάμε πολύ με την οικογένειά μου την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά – Η Ειρήνη Παππά ήταν ένας θρύλος, μία εμβληματική μορφή»

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Η αγάπη της Πενέλοπε Κρουζ για την Ελλάδα κυριάρχησε στη συνέντευξη που παραχώρησε η διάσημη ηθοποιός στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η Πενέλοπε Κρουζ, μίλησε επίσης με τα θερμότερα λόγια για την εμπειρία της από τη συνεργασία με την Ειρήνη Παππά.



Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ταινία της Ολίβια Γουάιλντ με τίτλο «The Invite» που κυκλοφόρησε στους ελληνικούς κινηματογράφους.

«Ευχαριστώ, παρακαλώ», είπε χαρακτηριστικά η Κρουζ στα ελληνικά, συμπληρώνοντας πως θα ήθελε στο μέλλον να μάθει τη γλώσσα: «Κάποια μέρα θέλω να μάθω ελληνικά. Μου αρέσει τόσο πολύ η προφορά σας. Είναι μία προφορά που θέλω να δουλέψω στο μέλλον για κάποιον ρόλο. Νομίζω ότι είναι η δυσκολότερη, αλλά είναι τόσο όμορφη».





Η ηθοποιός είχε βρεθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» όπου γνώρισε την Ειρήνη Παππά. Όπως εξήγησε έμεινε για αρκετό διάστημα στη χώρα με την οικογένειά της και τη λάτρεψαν. Στο μυαλό τους, ωστόσο, έχει χαραχτεί η Κεφαλονιά: «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από τη δουλειά μου στην Ελλάδα, γιατί ήρθαν μαζί μου πολλά μέλη της οικογένειάς μου. Ερωτευτήκαμε με την Κεφαλονιά. Καταφέραμε να πάμε και στην Ιθάκη, κάτι πολύ ξεχωριστό για εμάς. Μια ζωή άκουγα ιστορίες για όσα συνδέονται με το όνομά μου, την Πηνελόπη, οπότε ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Και η μητέρα μου αισθάνεται πολύ δεμένη με την Ελλάδα, τη λάτρεψε. Ο αδελφός μου, η αδελφή μου και η μητέρα μου έμειναν μαζί μου εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Αγαπάμε πολύ την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κεφαλονιά», δήλωσε.

Μιλώντας συγκεκριμένα, για την Ειρήνη Παππά και τη συνεργασία τους, τόνισε πως ήταν μία γυναίκα «θρύλος»: «Η Ειρήνη Παπά ήταν μία υπέροχη γυναίκα. Ήταν πολύ καλή μαζί μας και πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Ήταν ένας Θρύλος, μία εμβληματική μορφή. Θυμάμαι πόσο είχα εντυπωσιαστεί όταν τη γνώρισα, γιατί μια ζωή άκουγα τους γονείς μου να μιλούν γι’ αυτή. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από εκεί, αλλά και από όλα τα γυρίσματα στην Ελλάδα».



Όσον αφορά στη νέα της ταινία «The Invite», με αφορμή τον ρόλο της ψυχοθεραπεύτριας και σεξολόγου, η Κρουζ αναφέρθηκε στη δυσκολία των ανθρώπων να μιλούν ανοιχτά για τα προβλήματά τους και στην ευκολία τους να επικεντρώνονται στα θέματα των υπολοίπων: «Πάντα είναι πιο εύκολο να μιλάμε για τα προβλήματα των άλλων. Ακόμη κι αν προσπαθείς να μην τους κρίνεις ή να μην πεις σε κάποιον “αυτό είναι το πρόβλημά σου” ή “πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο”. Είναι πάντα πιο εύκολο από το να κοιτάξεις στην ψυχή σου και να δεις τη συμβαίνει στον δικό σου κόσμο», σημείωσε.



Και πρόσθεσε: «Πιστεύω πολύ στην ψυχοθεραπεία. Με έχει βοηθήσει πολύ στη ζωή μου. Κάνω σχεδόν συνέχεια. Καμιά φορά μπορεί να σταματήσω για έναν χρόνο. Το να υποδυθώ τώρα μία θεραπεύτρια, που είναι και σεξολόγος, ήταν μία πρόκληση. Πρέπει να βοηθήσει τους άλλους να νιώσουν άνετα ώστε να μιλήσουν. Γιατί κάποια στιγμή στην ταινία αποφασίζει ότι θέλει να τους βοηθήσει. Δεν πήγε εκεί για να τους κάνει ψυχοθεραπεία. Κάποια στιγμή, όμως, συνειδητοποιεί ότι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για ποιο λόγο; Επειδή δεν μιλούν ανοιχτά μεταξύ τους. Ξέρουν πως τη μέρα που θα τα πουν έξω από τα δόντια τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Θα είναι σαν να σκάει μία βόμβα εξαιτίας όλων όσων δεν έχουν πει ο ένας στον άλλον τόσο καιρό. Οπότε, η ηρωίδα μου η Πίνια τους ενθαρρύνει να μιλήσουν και είναι καλή θεραπεύτρια επειδή κάνει τις σωστές ερωτήσεις, όχι επειδή τους λέει τι να κάνουν».



Στην κωμωδία πρωταγωνιστούν και οι Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ και Έντουαρντ Νόρτον. Το σενάριο ακολουθεί ένα ζευγάρι που περνά κρίση και καλεί τους γείτονές του για δείπνο, με τη βραδιά να εξελίσσεται σε μια απρόβλεπτη αναμέτρηση με επιθυμίες, μυστικά και όσα μένουν ανείπωτα μέσα σε έναν γάμο.

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