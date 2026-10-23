Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είπα “όχι” σε συνεργασία με τον Αλ Πατσίνο – Με τον Ίαν ΜακΚέλεν έχουμε τσακωθεί, δεν θέλει να με βλέπει ούτε ζωγραφιστό» (Video)

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Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, επισημαίνοντας ότι στην πορεία του είχε την τύχη να δεχθεί προτάσεις από πολύ σημαντικά πρόσωπα του χώρου και την «πολυτέλεια» να αρνηθεί.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο σκηνοθέτης εξήγησε πως είχε την ευκαιρία να εργαστεί στο εξωτερικό, ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στην Ελλάδα, ενώ περιέγραψε δυο περισταικά με τον Αλ Πατσίνο και τον Ίαν ΜακΚέλεν.

«Πολύ δύσκολα θα έφευγα από την Αθήνα για να πάω αλλού. Μου έχουν γίνει επαγγελματικές προτάσεις και για ταινία και για σειρά και από Αμερική και από Γαλλία και είπα όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μοιράζομαι τις σκέψεις και τις αγωνίες με τους ανθρώπους που με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει όλος ο κόσμος και μακάρι τα έργα να “πηγαίνουν”, αλλά να πηγαίνουν στη γλώσσσα τους, με τους ηθοποιούς τους. Άμα πω ονόματα με ηθοποιούς που μου έχουν πει να πάω να σκηνοθετήσω… Κι εγώ κόντεψα να λιποθυμήσω όταν μου τα είπαν. Και είπα όχι. Έχουμε ηθοποιούς, έχουμε ωραία γλώσσα. Όπως εγώ κάθομαι και βλέπω και το ισπανικό και το ιταλικό και το γαλλικό, να δουν κι αυτοί το ελληνικό, με τους ηθοποιούς που έχουμε. Δεν την καταλαβαίνω την ξενολαγνεία» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Τσαφούλιας περιέγραψε τα δύο σκηνικά με τους ΜακΚέλεν και Πατσίνο που τον έκαναν να πει «όχι» στο ενδεχόμενο να δουλέψουν μαζί.

«Με τον Ίαν ΜακΚέλεν έχουμε τσακωθεί για ένα έργο και έχουμε κλείσει τα τηλέφωνα με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν θέλει να με δει ούτε ζωγραφιστό. Όπως και πολλοί. Έχω έρθει κοντά με πολύ μεγαλύτερο όνομα, με τον Αλ Πατσίνο. Ήταν μία άλλη συνθήκη τότε, είναι μεγάλη ιστορία. Είπα όχι για το remake του Έτερος Εγώ στην Αμερική με τον Αλ Πατσίνο, γιατί είχαν κάνει πολύ αμερικανιά το σενάριο και δεν μου άρεσε. Ζήτησαν τα δικαιώματα για το remake, αλλά δεν θα ήταν αυτό που ήταν… Για να μην παρεξηγούμαι… Δεν είχα τη μαγκιά, είχα την πολυτέλεια να πω όχι» εξήγησε.

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