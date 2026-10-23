Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Όταν ήμουν 9 ετών ο προπονητής στις πολεμικές τέχνες κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό μου για να δει έναν τραυματισμό μου» (Videos)

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Σε μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό από τα παιδικά της χρόνια, το οποίο, όπως εξομολογήθηκε, δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημοσίως μέχρι σήμερα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», το μοντέλο και επιχειρηματίας υποστήριξε ότι είχε βρεθεί σε εξαιρετικά άβολη θέση, όταν σε ηλικία 9 ετών προπονητής της είχε κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχό της για να δει έναν τραυματισμό της κατά το μάθημα πολεμικών τεχνών.

Αφορμή για να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη εμπειρία στάθηκαν όσα άκουσε από τη μητέρα ενός κοριτσιού στην εκπομπή, με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να περιγράφει με λεπτομέρειες όσα -όπως ισχυρίζεται- ότι βίωσε με τον τότε προπονητή της, διευκρινίζοντας ότι εκείνος δεν την άγγιξε, ωστόσο, η συμπεριφορά του την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άβολα.

«Όσο άκουγα τώρα τη μητέρα του κοριτσιού που μιλούσε, μου ξύπνησαν και άλλες μνήμες. Έκανα πολεμικές τέχνες από πολύ μικρή… Συνέβη ένα περιστατικό, κάπως είχα έναν τραυματισμό και ο προπονητής μου με πήρε και με πήγε στον από πάνω όροφο και μου κατέβασε, για να δει τον τραυματισμό, το παντελονάκι μαζί με το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα. Δε με ακούμπησε ποτέ, αλλά αισθάνθηκα πολύ άβολα. Ήμουν 8-9 ετών», είπε αρχικά.

«Πήγα σπίτι και λέω δεν ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Και με ρωτάει η μητέρα μου γιατί και τι συνέβη. Και λέω έγινε αυτό κι αυτό. Φυσικά, ο μπαμπάς μου ενημερώθηκε. Θυμόμουν ότι είχε κατέβει ο μπαμπάς μου κάτω στο χωριό, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο και ότι είχε γίνει ένας χαμός. Αλλά θυμάμαι ότι με πήρε και εμένα και θυμάμαι τότε τον προπονητή μου να δείχνει και να λέει “να, έτσι σε έκανα” και έτρεμαν τα χέρια του και μου ήρθε αυτή η λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σοκαριστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσια» πρόσθεσε.

«Είχαμε κατέβει κάτω και τον έψαχνε και με είχε μπροστά και εμένα και να λέει “δεν της έκανα τίποτα”, αλλά όντως δε με άγγιξε. Αλλά με είχε κατεβάσει μέχρι τα γόνατα και το εσώρουχο και με γύρναγε γύρω γύρω και με κοίταζε και έκανε μάλιστα και έτρεμαν τα χέρια του. Και έλεγε “της κατέβασα το παντελονάκι να δω το χτύπημα”» κατέληξε.

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