search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 11:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 09:52

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ – Μεγάλωσα, είμαι 64» (Video)

23.10.2026 09:52
pavlos-evaggelopoulos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στην επαγγελματική του πορεία σχολίασε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, επισημαίνοντας πως στα 64 του χρόνια έχει αφήσει, πια, πίσω του τον τίτλο του «ζεν πρεμιέ».

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει κάνει και άλλες δουλειές, κάτι που -όπως είπε- δεν θέλει να θυμάται, υπογραμμίζοντας ότι το επάγγελμά του είναι ηθοποιός και αυτό θα συνεχίσει κάνει .

Ερωτηθείς αν φλερτάρει μέχρι και σήμερα, ο Πάυλος Ευαγγελόπουλος τόνισε ότι φυσικά και το κάνει, καθώς -μεταξύ άλλων- είναι από τα πράγματα που δίνουν ζωή…

«Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, ήμουν, τώρα μεγάλωσα. Έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 64. Εννοείται πως υπάρχει το φλερτ στις μέρες μας, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό, είναι από τα πράγματα που μας κρατάνε ζωντανούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός σχολίασε ως μεγάλη αποτυχία επαγγελματικές κινήσεις που έκανε στο παρελθόν, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την υποκριτική:

«Έχω ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα, δυστυχώς. Το έχω κάνει με μεγάλη αποτυχία και δεν θέλω να το θυμάμαι. Η δουλειά μου είναι αυτή και αυτή θα κάνω».

Διαβάστε επίσης:

Τάσος Κωστής: «Δεν έχω προτάσεις, αλλά δεν αισθάνομαι πικρία – Αυτοί χάνουν, όχι εγώ» (Video)

Στη Λέσβο η Ζιλιέτ Μπινός για τα γυρίσματα της ταινίας «Merci Charlotte»

Συγκλονίζει η Τζούντι Ντεντς: «Δεν μπορώ πλέον να κάνω ταινίες, δεν μπορώ να διαβάσω» – Η απώλεια της όρασης που έβαλε τέλος στην θρυλική καριέρα της



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
energeia new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Δύσκολη η ζωή στην Ευρώπη και φέτος και το 2027

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκαριστική κατάθεση μάρτυρα, «καίει» τον Λιόλιο: «Συνεργάτης του μου έδωσε 100.000 τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες γιατί κράτησα τον λόγο μου»

eydap_new
BUSINESS

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» – Τα δημοτικά σχολεία ενώνουν δυνάμεις για το νερό

THEFILOS_XANTHOPOULOS231026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Και α και ου, τον… ήπιαμε παντού!», η επική ατάκα Ξανθόπουλου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

pizza-fan-1
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή – μαμούθ – Παράνομο λογισμικό, διπλά βιβλία και έρευνα που συνεχίζεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

lazopoulos-new
MEDIA

MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν υπάρχει ομάδα λόμπι βουλευτών υπέρ του Ισραήλ, να εγγραφώ πρώτος» - Τι είπε για τα περί μυστικής συνάντησης στην Αθηναϊκή Λέσχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 11:23
energeia new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Δύσκολη η ζωή στην Ευρώπη και φέτος και το 2027

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκαριστική κατάθεση μάρτυρα, «καίει» τον Λιόλιο: «Συνεργάτης του μου έδωσε 100.000 τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες γιατί κράτησα τον λόγο μου»

eydap_new
BUSINESS

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» – Τα δημοτικά σχολεία ενώνουν δυνάμεις για το νερό

1 / 3