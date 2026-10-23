Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ – Μεγάλωσα, είμαι 64» (Video)

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Τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στην επαγγελματική του πορεία σχολίασε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, επισημαίνοντας πως στα 64 του χρόνια έχει αφήσει, πια, πίσω του τον τίτλο του «ζεν πρεμιέ».

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει κάνει και άλλες δουλειές, κάτι που -όπως είπε- δεν θέλει να θυμάται, υπογραμμίζοντας ότι το επάγγελμά του είναι ηθοποιός και αυτό θα συνεχίσει κάνει .

Ερωτηθείς αν φλερτάρει μέχρι και σήμερα, ο Πάυλος Ευαγγελόπουλος τόνισε ότι φυσικά και το κάνει, καθώς -μεταξύ άλλων- είναι από τα πράγματα που δίνουν ζωή…

«Σε αυτήν την ηλικία δεν είμαι ζεν πρεμιέ, ήμουν, τώρα μεγάλωσα. Έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 64. Εννοείται πως υπάρχει το φλερτ στις μέρες μας, δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό, είναι από τα πράγματα που μας κρατάνε ζωντανούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός σχολίασε ως μεγάλη αποτυχία επαγγελματικές κινήσεις που έκανε στο παρελθόν, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την υποκριτική:

«Έχω ασχοληθεί και με άλλα επαγγέλματα, δυστυχώς. Το έχω κάνει με μεγάλη αποτυχία και δεν θέλω να το θυμάμαι. Η δουλειά μου είναι αυτή και αυτή θα κάνω».

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